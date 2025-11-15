Исторический подарок: Ватикан вернул Канаде артефакты коренных народов

Папа Римский Лев XIV передал в дар Конференции епископов Канады 62 исторических артефакта коренных народов республики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет служба печати Ватикана, артефакты находились в этнологических коллекциях музеев на территории Святого Престола. В Ватикан они попали в 1925 году. Тогда католические миссионеры присылали их к выставке в течение двух лет.

По словам Льва XIV, эти дары являются "конкретным знаком диалога, уважения и братства" и свидетельствуют об "истории встречи веры с культурой коренных народов".

The Vatican on Saturday returned 62 artifacts to Indigenous peoples from Canada as part of the Catholic Church’s reckoning with its role in helping suppress Indigenous culture in the Americas. https://t.co/sWMY0EAEQG — CityNews Toronto (@CityNewsTO) November 15, 2025

Ранее сообщалось, что новенький BMW Папы Римского продали за 156 тыс. евро.