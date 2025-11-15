#АЭС в Казахстане
Мир

Исторический подарок: Ватикан вернул Канаде артефакты коренных народов

Папа Римский подарил епископам Канады артефакты коренных народов, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 22:14 Фото: vaticannews.va
Папа Римский Лев XIV передал в дар Конференции епископов Канады 62 исторических артефакта коренных народов республики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет служба печати Ватикана, артефакты находились в этнологических коллекциях музеев на территории Святого Престола. В Ватикан они попали в 1925 году. Тогда католические миссионеры присылали их к выставке в течение двух лет.

По словам Льва XIV, эти дары являются "конкретным знаком диалога, уважения и братства" и свидетельствуют об "истории встречи веры с культурой коренных народов".

Ранее сообщалось, что новенький BMW Папы Римского продали за 156 тыс. евро.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
