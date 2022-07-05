Охвативший 4 дома отдыха пожар в ВКО потушен

Предварительная площадь составила 3 тыс. кв. м. Пожар на побережье озера Алаколь был ликвидирован в 05:40, передает Zakon.kz.

В тушении участвовали пожарные ДЧС региона, местные исполнительные органы, сотрудники полиции и население. Отмечается, что на месте было задействовано 186 человек и 29 единиц техники от МИО, ДЧС ВКО, ДП, Тарбагатайского национального парка и ДЧС Алматинской области.

Тушение усложнял ветер, достигающий до 10 м/с. Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев и всех, кто принимал участие в тушении, пожар был остановлен. Пресс-служба ДЧС ВКО

За медпомощью обратились семь человек, после осмотра и оказания первой помощи в госпитализации они не нуждались.

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Причина пожара устанавливается.

На месте организован и работает оперативный штаб.