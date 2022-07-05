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Кофе в жару способен привести к инфаркту – врач

чашка Фото: pixabay
Терапевт Виктор Лишин рассказал о том, что кофе дает мочегонный эффект, а значит, может привести к обезвоживанию. Эта особенность напитка в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта, передает Zakon.kz.
От кофе страдает сердце. Кофе сужает сосуды, в то время как сильная жара способствует их расширению и понижению давления. Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его еще повысит. Непосредственно кофе не вызовет инфаркт, а вот если уже есть сопутствующие проблемы с сердцем и сосудами, то может спровоцировать, – цитирует ura.ru Лишина.

По словам терапевта, максимальная доза напитка в день – две кружки. Также он посоветовал сразу после выпить стакан воды, чтобы восполнить недостаток жидкости.

Кроме того, врач рекомендует летом заменить кофе на теплый, горячий чай или воду и воздержаться от холодной воды, так как она «задерживается на уровне желудка, не усваивается кишечником и плохо утоляет жажду». Лишин подчеркнул, что холодные напитки часто приводят к простудным заболеваниям, даже в жаркую погоду.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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