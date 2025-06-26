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Советы

Кому нельзя пить кофе в жару

кофе, вред здоровью, отказ, жара, советы врача, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 10:30 Фото: pexels
Эксперт Юлия Попова предупредила об опасности употребления кофе в жаркую погоду. По словам нутрициолога, это может вызвать обезвоживание из-за мочегонного эффекта. Поэтому следует добавлять стакан воды к каждой порции, чтобы восполнить количество жидкости, сообщает Zakon.kz.

Попова подчеркивает, что особенно внимательными нужно быть людям с почечной недостаточностью.

"Кофе усиливает мочегонный эффект, а в жару это чревато обезвоживанием. Поэтому обязательно к каждой порции кофе добавляйте стакан воды, чтобы избежать потери жидкости. По этой же причине летом кофе может быть опасен для тех, кто работает на улице или в душных помещениях, спортсменам, а также людям с почечной недостаточностью".Юлия Попова

Врач настоятельно советует следить за нормой воды в рационе.

В продолжении разговора с корреспондентом NEWS.ru специалист уточнила, что летом пить кофе с осторожностью следует страдающим гипертонией и беременным женщинам.

Она также рекомендовала ограничиться одной чашкой, так как кофеин может резко повысить давление, что в жаркую погоду увеличивает нагрузку на сердце.

Так как при проблемах с сердцем кофе может спровоцировать тахикардию или аритмию.

"Многие переходят на варианты холодных кофейных напитков. Холодный кофе, например американо со льдом или колд брю, завариваемый в холодной воде, содержит меньше кислоты и мягче действует на ЖКТ".Юлия Попова

Однако и тут есть недостатки: он может замедлить метаболизм, поэтому и им увлекаться не стоит.

"При этом чашка качественного кофе поможет снизить усталость в душную погоду и сконцентрироваться на делах, когда все вокруг плавятся от жары. А людям с пониженным давлением облегчит слабость и головокружение. Если у вас нет противопоказаний, одна-две чашки кофе в день при соблюдении общего питьевого режима не навредят".Юлия Попова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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