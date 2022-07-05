«Отбасы банк» и жилищную политику реформируют в Казахстане

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании правительства рассказал о планах по реформированию «Отбасы банка» и новых принципах обеспечения жильем казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня по поручению главы государства разработан проект закона РК по вопросам реформирования жилищной политики, который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. В рамках законопроекта предлагается в целом реформировать жилищную политику и преобразовать «Отбасы банк» в национальный институт развития с выведением его из системы банков второго уровня. Также планируется на базе «Отбасы банка» создать Центр обеспечения жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся, не имеющих жилища на территории республики, вне зависимости от принадлежности к категориям. Каирбек Ускенбаев

По его словам, в предлагаемой новой модели меры господдержки по улучшению жилищных условий будут осуществляться в зависимости от даты постановки на учет, наличия дохода и поданной заявки.

В целом, данные нововведения позволят повысить эффективность обеспечения населения жильем, оптимизировать процедуру получения жилья гражданами, а также внедрить единый механизм справедливого распределения жилья среди всех категорий граждан. Каирбек Ускенбаев

По данным МИИР РК, в настоящее время прошло восемь заседаний рабочей группы по обсуждению законопроекта, в рамках которых представлено 258 поправок, из них принято 155.

Глава ведомства добавил, что сегодня в очередности в акиматах состоит 613 тыс. граждан, в том числе 222 тыс. очередников социально уязвимых категорий.

Из них 70 тыс. очередников с доходами ниже одного прожиточного минимума. Это многодетные семьи, дети-сироты, лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы и семьи, имеющие детей с инвалидностью.

Министр напомнил, что по поручению главы государства выработан механизм жилищных выплат за аренду жилья в частном жилищном фонде, разработаны соответствующие правила и цифровая платформа на базе «Отбасы банка».

На сегодня принято свыше 25 тыс. заявок, из них одобрено порядка 6 тыс. В республиканском бюджете предусмотрен необходимый объем финансирования в размере 40 млрд тенге. На сегодня «Отбасы банку», согласно плану финансирования, перечислено 3 млрд тенге. Маслихатами регионов из необходимых 10 млрд тенге утверждены расходы местных бюджетов на 3,7 млрд тенге. При этом по Западно-Казахстанской области по сей день не рассмотрено финансирование из местного бюджета для жилищных выплат согласно доведенного лимита. Каирбек Ускенбаев