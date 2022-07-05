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Казахстанцы будут дольше жить — Минздрав

Казахстан возраст жизнь продолжительность Минздрав прогноз Фото: Zakon.kz
На заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что, по подсчетам ведомства, средняя продолжительность жизни казахстанцев к 2025 году увеличится до 75 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава рассказала, что для улучшения качества жизни населения принят нацпроект «Здоровая нация», в рамках которого реализуются меры по обеспечению доступной и качественной медпомощи, лекарственному обеспечению, проведению и расширению профосмотров и скринингов, в том числе для сельского населения, доступности молодежных центров здоровья для оказания услуг по охране психического и репродуктивного здоровья.

Так, например, для 166 молодежных центров в текущем году предусмотрено порядка 1,7 млрд тенге.

Также проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни, сокращению потребления алкоголя, табачных изделий, информационно-разъяснительной работе по снижению инфекционных неинфекционных и заболеваний, профилактике травматизма и вопросам ЗОЖ.

В результате принятых мер к 2025 году ожидается увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 40%, ожидаемой продолжительности жизни – до 75 лет, снижение неинфекционной заболеваемости – до 7%, охват услугами медицинской реабилитации – до 75%. Достижение данных индикаторов позволит снизить уровень выхода на инвалидность.Министр здравоохранения Ажар Гиният

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