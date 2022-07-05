Казахстанцы будут дольше жить — Минздрав
Глава Минздрава рассказала, что для улучшения качества жизни населения принят нацпроект «Здоровая нация», в рамках которого реализуются меры по обеспечению доступной и качественной медпомощи, лекарственному обеспечению, проведению и расширению профосмотров и скринингов, в том числе для сельского населения, доступности молодежных центров здоровья для оказания услуг по охране психического и репродуктивного здоровья.
Так, например, для 166 молодежных центров в текущем году предусмотрено порядка 1,7 млрд тенге.
Также проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни, сокращению потребления алкоголя, табачных изделий, информационно-разъяснительной работе по снижению инфекционных неинфекционных и заболеваний, профилактике травматизма и вопросам ЗОЖ.
В результате принятых мер к 2025 году ожидается увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 40%, ожидаемой продолжительности жизни – до 75 лет, снижение неинфекционной заболеваемости – до 7%, охват услугами медицинской реабилитации – до 75%. Достижение данных индикаторов позволит снизить уровень выхода на инвалидность.Министр здравоохранения Ажар Гиният