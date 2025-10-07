Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года назвала основные показатели системы здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава указала на значительное улучшение демографических и медицинских показателей за семилетний период.

"С момента внедрения ОСМС ожидаемая продолжительность жизни выросла и достигла 75,4 года. По данным Всемирного банка, по данному показателю Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии. В текущем году мы ожидаем достижение показателя в 75,8 года", – заявила Акмарал Альназарова.

По ее данным, смертность с начала года снизилась на 3%.

"Наблюдается существенное снижение материнской смертности с 14,8 до 10,1 на 100 тыс. родившихся живыми, младенческая смертность также сократилась с 7,93 до 6,80 на 1 тыс. родившихся живыми. Это подтверждает положительную динамику в секторе здравоохранения и является прямым результатом системных реформ и усиления финансового обеспечения", – подчеркнула министр здравоохранения.

