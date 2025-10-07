#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:06 Фото: pixabay
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года назвала основные показатели системы здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава указала на значительное улучшение демографических и медицинских показателей за семилетний период.

"С момента внедрения ОСМС ожидаемая продолжительность жизни выросла и достигла 75,4 года. По данным Всемирного банка, по данному показателю Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии. В текущем году мы ожидаем достижение показателя в 75,8 года", – заявила Акмарал Альназарова.

По ее данным, смертность с начала года снизилась на 3%.

"Наблюдается существенное снижение материнской смертности с 14,8 до 10,1 на 100 тыс. родившихся живыми, младенческая смертность также сократилась с 7,93 до 6,80 на 1 тыс. родившихся живыми. Это подтверждает положительную динамику в секторе здравоохранения и является прямым результатом системных реформ и усиления финансового обеспечения", – подчеркнула министр здравоохранения.

Ранее министр поделилась хорошей новостью: она сообщила, что тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно
10:46, Сегодня
Тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно
Перепотребление медицинских услуг на 6,7 млрд тенге предотвратили в Минздраве
11:01, Сегодня
Перепотребление медицинских услуг на 6,7 млрд тенге предотвратили в Минздраве
Кто чаще пользуется бесплатными медуслугами, рассказали в Минздраве
10:35, Сегодня
Кто чаще пользуется бесплатными медуслугами, рассказали в Минздраве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: