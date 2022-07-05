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Касым-Жомарт Токаев поручил повысить обороноспособность страны

отчет встреча армия Казахстан Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Глава государства заслушал отчет о результатах деятельности Министерства обороны в первом полугодии 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, Руслан Жаксылыков доложил о состоянии боевой готовности армейских подразделений.

В настоящее время основные усилия направлены на обучение членов органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти.

Также отмечено, что Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планируемых на второе полугодие текущего года мероприятиях по обеспечению боевой подготовки, включая ряд масштабных учений. Кроме того, военные из нашей страны примут участие в международных армейских играх.

Министр обороны отчитался об исполнении поручений главы государства, касающихся развития Сил специальных операций, обеспечения безопасного хранения боеприпасов, оснащения армии современными образцами вооружений и военной техники с использованием потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, совершенствования военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности солдат и работе по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих, – сказано в сообщении.

В завершение встречи президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на высоком уровне.

Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

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