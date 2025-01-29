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Токаев поручил министру обороны повысить боевой потенциал армии

Токаев, Жаксылыков, министр обороны, поручение, армия, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 12:31 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 января рассказали в Акорде.

"Президент-верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2024 год. Глава государства был проинформирован о состоянии боевой готовности армии и новых подходах к подготовке войск", – сообщили в пресс-службе президента.

Также Руслан Жаксылыков доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, социальной и идеологической работе, а также о развитии военной инфраструктуры.


"Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по повышению боевого потенциала армии, дальнейшей цифровизации процессов управления, развитию Сил специальных операций, усилению социальной и идеологической работы", – сказано в сообщении.

24 января президент принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, который отчитался об итогах реализации денежно-кредитной политики в 2024 году и планах монетарного регулятора на 2025 год.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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