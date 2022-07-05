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С чем связан рост числа заболевших коронавирусом в Казахстане – ответ Минздрава

рост заболевших коронавирусом в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният объяснила рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня заболеваемость выросла по всему миру на 3%. Это связано с туризмом, отпусками. Также заболеваемость связана с «омикрон-штаммом» коронавируса, – рассказала Ажар Гиният в кулуарах правительства.

В связи с этим глава Минздрава рекомендовала казахстанцам носить маски и соблюдать профилактические меры.

Мы готовы ко всем сценариям. Было, когда в сутки регистрировали 16 тыс. случаев заболевания, проходили эту волну. Сегодня зарегистрировано 187 случаев коронавируса. Медицинские организации готовы бороться с коронавирусом. Препараты, кадровые вопросы изучены, в течение двух лет мы боремся.Ажар Гиният 

По словам министра, более 11 млн человек в стране вакцинировались, коллективный иммунитет имеется. Ревакцинацию прошли около 5 млн человек – это почти 67% от подлежащего контингента.

Ранее Ажар Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, тем не менее отмечается рост числа заболевших. В «желтой» зоне пока только Алматы.

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COVID-19 Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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