С чем связан рост числа заболевших коронавирусом в Казахстане – ответ Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният объяснила рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня заболеваемость выросла по всему миру на 3%. Это связано с туризмом, отпусками. Также заболеваемость связана с «омикрон-штаммом» коронавируса, – рассказала Ажар Гиният в кулуарах правительства.

В связи с этим глава Минздрава рекомендовала казахстанцам носить маски и соблюдать профилактические меры.

Мы готовы ко всем сценариям. Было, когда в сутки регистрировали 16 тыс. случаев заболевания, проходили эту волну. Сегодня зарегистрировано 187 случаев коронавируса. Медицинские организации готовы бороться с коронавирусом. Препараты, кадровые вопросы изучены, в течение двух лет мы боремся. Ажар Гиният

По словам министра, более 11 млн человек в стране вакцинировались, коллективный иммунитет имеется. Ревакцинацию прошли около 5 млн человек – это почти 67% от подлежащего контингента.

Ранее Ажар Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, тем не менее отмечается рост числа заболевших. В «желтой» зоне пока только Алматы.