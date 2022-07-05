Porsche Cayenne, Lexus RX350 отобрали у должников по алиментам в Алматы

В Алматы по постановлению частного судебного исполнителя Нуржана Сауранбекулы автомобили должников по алиментам водворены на штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

В первом случае, должник должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако длительное время не оказывал материальной помощи ребенку. У него образовалась задолженность – 1 353 258 тенге.

Во втором, мужчина задолжал своему ребенку 1 161 857 тенге.

В третьем, задолженность по алиментам составила – 5 098 716 тенге.

В рамках исполнительного производства ЧСИ были приняты меры в соответствии с Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Автотранспортные средства марки Porsche Cayenne, Renault DUSTER, Lexus RX350 были водворены на специальную штрафстоянку.

В настоящий момент ЧСИ применяются меры по оценке и реализации автомобилей.