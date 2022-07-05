«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца

Казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова на странице в Instagram озвучила имя, которое выбрал для ребенка муж актрисы, сообщает Zakon.kz.

По словам певицы, они с супругом задолго до беременности начали размышлять над именем.

Я понимала, что к необычной фамилии и отчеству, которое ребенок унаследует от своего отца, имена типа Аскар, Азамат и Олжас не подойдут. Это должно быть что-то интернациональное и необычное. Макпал Исабекова

Но, добавила певица, «уровень фантазии моего мужа меня, признаюсь, удивил».

Мы сразу договорились, дабы избежать споров лишних, что если это будет мальчик, имя даст он, если девочка, тогда называть буду я, так как у меня было имя для девочки, которое я загадала для своей дочери уже давно. Но не согласиться с мужем, что он придумал лучшее имя для нашего первенца, я не могла. Я влюбилась в его звучание, в его значение, в его сокращенную версию, в его редкость. Теодор! Дар Божий! Тео! Тедди! Наш дар свыше! Наш благословенный мальчик! — заключила Исабекова.

Комментаторы под публикацией отметили необычность выбора:

удивили так удивили;

прикольно. Первое, что в голову пришло, – Рузвельт!

очень красивое имя;

неожиданно.

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