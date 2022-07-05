Стефан Джокович помогает отцу в подготовке к четвертьфиналу Wimbledon 2022

Семилетний сын 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича — Стефан принимает участие в процессе подготовки своего папы к четвертьфинальному поединку на Уимблдоне, сообщает Zakon.kz.

За путевку в полуфинал открытого первенства Англии его действующий чемпион Новак Джокович встретится с 13-й ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. В подготовке к этому матчу сербу помогает его семилетний сын — Стефан.

Stefan Djokovic serving as practice assistant today for dad. This truly couldn’t be any cuter #Wimbledon pic.twitter.com/pMusgZyrJ4 July 4, 2022

Я стараюсь использовать любую возможность с ним сыграть, потому что сейчас он полностью погружен в теннис. Все, что касается тенниса, как в него играть, он смотрит, анализирует. Мы разговариваем. Вчера вечером, когда я укладывал его спать, он интересовался, в чем разница между размерами головок ракеток, между струнами, почему у кого-то не такое сильное натяжение — все эти основные вопросы, которые очень интересны детям. Сейчас он обожает теннис. Заниматься — это полностью его желание. Теннисист Новак Джокович

Полтора месяца назад Стефан Джокович выиграл первый теннисный турнир, это были клубные соревнования в Сербии. И в тот же день Джокович-старший завоевал шестой трофей на итальянском «Мастерсе» в Риме.

Я поддержу его всеми возможными способами, если он правда захочет стать профессиональным теннисистом. Но, если честно, пока слишком рано об этом говорить. Ему нет и восьми. В первую очередь для меня важно поддерживать наши отношения отца и сына, важно, чтобы он получал удовольствие и ему было весело. Новак Джокович

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