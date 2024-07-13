Джокович может повторить исторический рекорд на Уимблдоне

Сербский теннисист, 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович, может поставить очередной рекорд, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка мира Джокович высказался о том, что может повторить легендарный рекорд 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера, на счету которого восемь побед на Уимблдоне, пишет sportarena.kz.

"Конечно, я знаю, что у Роджера восемь Уимблдонов. У меня сейчас семь. На кону история. Также потенциально мой 25-й турнир "Большого шлема". Конечно, это служит отличной мотивацией, но в то же время это также большое давление и ожидания. Каждый раз, когда я выхожу на корт, хотя мне 37 лет и я соревнуюсь с 21-летними игроками, я все равно ожидаю, что выиграю большинство матчей, а люди ожидают, что я выиграю 99% матчей, в которых играю. Мне всегда нужно выходить на корт и показывать все, что в моих силах, чтобы оставаться на уровне Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Саши Зверева или Даниила Медведева", – рассказал сербский теннисист.

Напомним, 12 июля Джокович вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча теннисистов завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича. В финале серб сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом.