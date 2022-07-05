Житель Нур-Султана осужден за неуплату налогов на 138 млн тенге

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4 июля Байконурский районный суд в Нур-Султане огласил приговор в отношении руководителя ТОО «ЖилОтделСтрой»: его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в бюджет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным столичного суда, руководитель ТОО вносил в декларации заведомо ложные данные о расходах без фактического выполнения работ и оказания услуг. В результате причинил ущерб на сумму 138,5 млн тенге. Смягчающими обстоятельствами, как отметили в пресс-службе, суд признал раскаяние, наличие малолетних детей. При назначении наказания суд применил закон об амнистии. В результате руководитель ТОО приговорен к одному году лишения свободы. Кроме того, с осужденного в доход государства взысканы неуплаченные налоги – 138,5 млн тенге. Пресс-служба Байконурского районного суда Приговор в законную силу не вступил. Читайте также Дело Матаевых: Генпрокуратура внесла протест против приговора Журналист Махамбет Абжан арестован на два месяца – суд Новые обстоятельства по делу Елжана Биртанова раскрыла защита экс-министра

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