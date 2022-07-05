Житель Нур-Султана осужден за неуплату налогов на 138 млн тенге
Фото: Zakon.kz
4 июля Байконурский районный суд в Нур-Султане огласил приговор в отношении руководителя ТОО «ЖилОтделСтрой»: его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в бюджет, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным столичного суда, руководитель ТОО вносил в декларации заведомо ложные данные о расходах без фактического выполнения работ и оказания услуг.
В результате причинил ущерб на сумму 138,5 млн тенге.
Смягчающими обстоятельствами, как отметили в пресс-службе, суд признал раскаяние, наличие малолетних детей.
При назначении наказания суд применил закон об амнистии. В результате руководитель ТОО приговорен к одному году лишения свободы. Кроме того, с осужденного в доход государства взысканы неуплаченные налоги – 138,5 млн тенге. Пресс-служба Байконурского районного суда
Приговор в законную силу не вступил.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ