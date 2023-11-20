Шакира избежала суда по делу о неуплате налогов

Колумбийская певица Шакира не предстанет перед судом в Испании по делу об уклонении от уплаты налогов на миллионы евро. В последний момент она согласилась пойти на сделку с испанскими властями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, 20 ноября должен был начаться суд над Шакирой по делу об уклонении от уплаты налогов. Но перед первым заседанием стало известно, что певица и ее юристы договорились с испанскими властями о мирном решении дела. Шакира согласилась заплатить крупный штраф.

"Перед началом слушаний судья объявил, что в последний момент стороны договорились заключить соглашение, чтобы избежать суда. Судья спросил Шакиру, знала ли она об этой сделке и о сумме штрафов, на что певица ответила утвердительно", – пишет CNN.

Сама певица выступила с заявлением, в котором сообщила, что "была готова предстать перед судом и отстоять свою невиновность". Но, по словам Шакиры, она пришла к выводу, что "нет смысла в триумфе, который будет стоить многих лет жизни".

Прокуратура Испании обвиняла Шакиру в мошенничестве с налогами на общую сумму порядка 14,5 млн евро (более 7,3 млрд тенге). Испанские власти указывали, что певица уклонялась от уплаты налогов с 2012 по 2014 годы, выводя деньги через офшоры. Шакире предъявили обвинения еще в 2022 году, ей грозило лишение свободы. Тогда исполнительница отказалась от сделки со следствием. Позже прокуратура заявила, что нашла признаки мошенничества с налогами в действиях Шакиры в 2018 году.