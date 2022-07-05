К казахстанцам обратились в связи с ситуацией по коронавирусу

В канун празднования Дня столицы Комитет санитарно-эпидемиологического контроля просит граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, сообщает Zakon.kz.

Рекомендуется в местах массового скопления людей носить маски, обрабатывать руки антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Также в целях защиты себя и своих близких убедительно прошу каждого казахстанца вакцинироваться. В нынешней ситуации только вакцина защищает организм от коронавируса, однако со временем количество антител снижается. Чтобы их хватило для борьбы с инфекцией, спустя шесть месяцев необходимо пройти ревакцинацию. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

Ранее министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, тем не менее отмечается рост числа заболевших. В «желтой» зоне пока только Алматы.