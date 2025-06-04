Как не отравиться во время празднования Курбан айта, рассказали врачи

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы озвучили меры предосторожности при праздновании Курбан айта. Эпидемиологи призывают соблюдать санитарные правила в канун праздника, сообщает Zakon.kz.

Курбан айт – праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности. Священный праздник в 2025 году будут отмечать в Казахстане 6, 7 и 8 июня. Об этом ранее сообщили в отделе шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

В преддверии праздника в целях предупреждения особо опасных инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при продаже скота, жертвоприношении и во время проведения "Құдайы тамақ" санитарные врачи города Алматы рекомендуют соблюдать ряд требований.

В местах продажи скота и убойных пунктах:

продажу и забой животных для жертвоприношения следует осуществлять в специально отведенных местах с соответствующими ветеринарными документами (ветеринарный паспорт, регистрационный номер животного);

строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при забое скота на убойных пунктах (наличие системы водоснабжения, канализации), своевременно проводить обработку и вывоз отходов, образующихся в процессе забоя скота;

наличие у работников медицинских книжек, строгое соблюдение работниками правил личной гигиены.

В домашних условиях:

– необходимы все условия для мытья рук гостей и тех, кто готовит пищу;

– регулярно проветривать обеденные помещения;

– сырье и пищевую продукцию необходимо покупать в местах, имеющих товаросопроводительную документацию, удостоверяющую их безопасность;

– перед использованием консервированных продуктов (салатов, мяса, птицы, рыбы, грибов и др.), приготовленных в домашних условиях, подвергайте блюда термической обработке в течение 15-20 минут;

– скоропортящиеся продукты из мяса, птицы, яиц, а также паштеты, кулинарные изделия, кондитерские изделия с кремом, салаты использовать сразу после приготовления. Не употребляйте угощения на следующий день в случае нарушения требований к хранению.

"При гнойничковых заболеваниях кожи, нагноившихся порезах, ожогах, ссадинах, а также при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях нельзя принимать участие в приготовлении пищи. Ежедневно перед началом рабочей смены ответственными лицами должен осуществляться осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также заболеваниями верхних дыхательных путей и при подозрении на инфекционное заболевание к работе не допускаются", – отметила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова.

Требования к продуктам питания

Врачи призывают закупать продукты питания, а также пищевое сырье, готовую продукцию и вспомогательные материалы для приготовления блюд в общественных местах питания, только в торговых точках, где обеспечивается контроль за их приемом, хранением и транспортировкой. Нелишним будет проверить сопроводительные документы, которые подтвердят их безопасность.

Кроме того, следует учесть, что:

домашние консервированные продукты (салаты, мясо, птица, рыба, грибы и т. д.) запрещено использовать в общественных пунктах питания и мечетях;

для скоропортящихся продуктов сопроводительная документация должна содержать дату и время изготовления, условия хранения (температурный режим, а при необходимости – относительную влажность воздуха), а также срок годности. При этом такие продукты обязательно должны храниться в холодильнике;

для разделки пищевого сырья и готовой продукции (мясо, птица, рыба, овощи, зелень, молочные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия) необходимо использовать отдельный инвентарь (разделочные доски, ножи), промаркированный буквенно или цветом в соответствии с типом продукта;

использование, мытье и дезинфекция оборудования должны производиться в соответствии с инструкцией производителя;

для сбора пищевых отходов необходимо предусмотреть отдельные контейнеры (с крышками), находящиеся в исправном состоянии, с возможностью их очистки, мытья и защитой от доступа животных. Кроме того, должна быть организована специальная санитарная зона для хранения мусора и отходов.

Есть требования и к кухонному персоналу:

персонал должен быть обеспечен специальной рабочей одеждой и условиями для соблюдения личной гигиены;

на рабочем месте каждого сотрудника должна храниться личная медицинская книжка с отметками о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, подтверждающая допуск к работе.

До наступления праздника Курбан айт остались считаные дни. В преддверии этого Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) запустило официальную онлайн-платформу с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения.