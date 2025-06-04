#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
512.1
583.64
6.5
Советы

Как не отравиться во время празднования Курбан айта, рассказали врачи

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 17:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы озвучили меры предосторожности при праздновании Курбан айта. Эпидемиологи призывают соблюдать санитарные правила в канун праздника, сообщает Zakon.kz.

Курбан айт – праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности. Священный праздник в 2025 году будут отмечать в Казахстане 6, 7 и 8 июня. Об этом ранее сообщили в отделе шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

В преддверии праздника в целях предупреждения особо опасных инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при продаже скота, жертвоприношении и во время проведения "Құдайы тамақ" санитарные врачи города Алматы рекомендуют соблюдать ряд требований.

В местах продажи скота и убойных пунктах:

  • продажу и забой животных для жертвоприношения следует осуществлять в специально отведенных местах с соответствующими ветеринарными документами (ветеринарный паспорт, регистрационный номер животного);
  • строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при забое скота на убойных пунктах (наличие системы водоснабжения, канализации), своевременно проводить обработку и вывоз отходов, образующихся в процессе забоя скота;
  • наличие у работников медицинских книжек, строгое соблюдение работниками правил личной гигиены.

В домашних условиях:

– необходимы все условия для мытья рук гостей и тех, кто готовит пищу;

– регулярно проветривать обеденные помещения;

– сырье и пищевую продукцию необходимо покупать в местах, имеющих товаросопроводительную документацию, удостоверяющую их безопасность;

– перед использованием консервированных продуктов (салатов, мяса, птицы, рыбы, грибов и др.), приготовленных в домашних условиях, подвергайте блюда термической обработке в течение 15-20 минут;

– скоропортящиеся продукты из мяса, птицы, яиц, а также паштеты, кулинарные изделия, кондитерские изделия с кремом, салаты использовать сразу после приготовления. Не употребляйте угощения на следующий день в случае нарушения требований к хранению.

"При гнойничковых заболеваниях кожи, нагноившихся порезах, ожогах, ссадинах, а также при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях нельзя принимать участие в приготовлении пищи. Ежедневно перед началом рабочей смены ответственными лицами должен осуществляться осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также заболеваниями верхних дыхательных путей и при подозрении на инфекционное заболевание к работе не допускаются", – отметила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова.

Требования к продуктам питания

Врачи призывают закупать продукты питания, а также пищевое сырье, готовую продукцию и вспомогательные материалы для приготовления блюд в общественных местах питания, только в торговых точках, где обеспечивается контроль за их приемом, хранением и транспортировкой. Нелишним будет проверить сопроводительные документы, которые подтвердят их безопасность.

Кроме того, следует учесть, что:

  • домашние консервированные продукты (салаты, мясо, птица, рыба, грибы и т. д.) запрещено использовать в общественных пунктах питания и мечетях;
  • для скоропортящихся продуктов сопроводительная документация должна содержать дату и время изготовления, условия хранения (температурный режим, а при необходимости – относительную влажность воздуха), а также срок годности. При этом такие продукты обязательно должны храниться в холодильнике;
  • для разделки пищевого сырья и готовой продукции (мясо, птица, рыба, овощи, зелень, молочные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия) необходимо использовать отдельный инвентарь (разделочные доски, ножи), промаркированный буквенно или цветом в соответствии с типом продукта;
  • использование, мытье и дезинфекция оборудования должны производиться в соответствии с инструкцией производителя;
  • для сбора пищевых отходов необходимо предусмотреть отдельные контейнеры (с крышками), находящиеся в исправном состоянии, с возможностью их очистки, мытья и защитой от доступа животных. Кроме того, должна быть организована специальная санитарная зона для хранения мусора и отходов.

Есть требования и к кухонному персоналу:

  • персонал должен быть обеспечен специальной рабочей одеждой и условиями для соблюдения личной гигиены;
  • на рабочем месте каждого сотрудника должна храниться личная медицинская книжка с отметками о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, подтверждающая допуск к работе.

До наступления праздника Курбан айт остались считаные дни. В преддверии этого Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) запустило официальную онлайн-платформу с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Неожиданный фактор, снижающий риск аллергии, назвала врач
Советы
17:33, Сегодня
Неожиданный фактор, снижающий риск аллергии, назвала врач
Пять ловушек отдыха с ребенком
Советы
16:27, Сегодня
Пять ловушек отдыха с ребенком
Назван скрытый симптом рака
Советы
12:36, Сегодня
Назван скрытый симптом рака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: