Как не отравиться во время празднования Курбан айта, рассказали врачи
Курбан айт – праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности. Священный праздник в 2025 году будут отмечать в Казахстане 6, 7 и 8 июня. Об этом ранее сообщили в отделе шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).
В преддверии праздника в целях предупреждения особо опасных инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при продаже скота, жертвоприношении и во время проведения "Құдайы тамақ" санитарные врачи города Алматы рекомендуют соблюдать ряд требований.
В местах продажи скота и убойных пунктах:
- продажу и забой животных для жертвоприношения следует осуществлять в специально отведенных местах с соответствующими ветеринарными документами (ветеринарный паспорт, регистрационный номер животного);
- строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при забое скота на убойных пунктах (наличие системы водоснабжения, канализации), своевременно проводить обработку и вывоз отходов, образующихся в процессе забоя скота;
- наличие у работников медицинских книжек, строгое соблюдение работниками правил личной гигиены.
В домашних условиях:
– необходимы все условия для мытья рук гостей и тех, кто готовит пищу;
– регулярно проветривать обеденные помещения;
– сырье и пищевую продукцию необходимо покупать в местах, имеющих товаросопроводительную документацию, удостоверяющую их безопасность;
– перед использованием консервированных продуктов (салатов, мяса, птицы, рыбы, грибов и др.), приготовленных в домашних условиях, подвергайте блюда термической обработке в течение 15-20 минут;
– скоропортящиеся продукты из мяса, птицы, яиц, а также паштеты, кулинарные изделия, кондитерские изделия с кремом, салаты использовать сразу после приготовления. Не употребляйте угощения на следующий день в случае нарушения требований к хранению.
"При гнойничковых заболеваниях кожи, нагноившихся порезах, ожогах, ссадинах, а также при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях нельзя принимать участие в приготовлении пищи. Ежедневно перед началом рабочей смены ответственными лицами должен осуществляться осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также заболеваниями верхних дыхательных путей и при подозрении на инфекционное заболевание к работе не допускаются", – отметила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова.
Требования к продуктам питания
Врачи призывают закупать продукты питания, а также пищевое сырье, готовую продукцию и вспомогательные материалы для приготовления блюд в общественных местах питания, только в торговых точках, где обеспечивается контроль за их приемом, хранением и транспортировкой. Нелишним будет проверить сопроводительные документы, которые подтвердят их безопасность.
Кроме того, следует учесть, что:
- домашние консервированные продукты (салаты, мясо, птица, рыба, грибы и т. д.) запрещено использовать в общественных пунктах питания и мечетях;
- для скоропортящихся продуктов сопроводительная документация должна содержать дату и время изготовления, условия хранения (температурный режим, а при необходимости – относительную влажность воздуха), а также срок годности. При этом такие продукты обязательно должны храниться в холодильнике;
- для разделки пищевого сырья и готовой продукции (мясо, птица, рыба, овощи, зелень, молочные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия) необходимо использовать отдельный инвентарь (разделочные доски, ножи), промаркированный буквенно или цветом в соответствии с типом продукта;
- использование, мытье и дезинфекция оборудования должны производиться в соответствии с инструкцией производителя;
- для сбора пищевых отходов необходимо предусмотреть отдельные контейнеры (с крышками), находящиеся в исправном состоянии, с возможностью их очистки, мытья и защитой от доступа животных. Кроме того, должна быть организована специальная санитарная зона для хранения мусора и отходов.
Есть требования и к кухонному персоналу:
- персонал должен быть обеспечен специальной рабочей одеждой и условиями для соблюдения личной гигиены;
- на рабочем месте каждого сотрудника должна храниться личная медицинская книжка с отметками о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, подтверждающая допуск к работе.
До наступления праздника Курбан айт остались считаные дни. В преддверии этого Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) запустило официальную онлайн-платформу с целью упрощения и обеспечения прозрачности обряда жертвоприношения.