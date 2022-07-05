Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Согласно документу:
Запрещается продажа скота с автомашин и в частных домовладениях.
Забой и реализация скота должны производиться в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарное заключение.
Забой скота разрешается производить только при наличии ветеринарной справки о здоровье животного.
Необходимо усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор в убойных пунктах Алматинской области.
Необходимо провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения в онлайн-режиме.
Необходимо соблюдать требования санитарных правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мяса) нуждающимся лицам с обеспечением соответствующего количества холодильного оборудования.
Постановление вступит в силу с 7 июля.