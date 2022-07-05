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Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт

скот Фото: pixabay
Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление на период празднования Курбан айта, передает Zakon.kz.

Согласно документу:

  1. Запрещается продажа скота с автомашин и в частных домовладениях.

  2. Забой и реализация скота должны производиться в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарное заключение.

  3. Забой скота разрешается производить только при наличии ветеринарной справки о здоровье животного.

  4. Необходимо усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор в убойных пунктах Алматинской области.

  5. Необходимо провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения в онлайн-режиме.

  6. Необходимо соблюдать требования санитарных правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мяса) нуждающимся лицам с обеспечением соответствующего количества холодильного оборудования.

Постановление вступит в силу с 7 июля.

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