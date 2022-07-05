Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт

Согласно документу:

Запрещается продажа скота с автомашин и в частных домовладениях.

Забой и реализация скота должны производиться в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарное заключение.

Забой скота разрешается производить только при наличии ветеринарной справки о здоровье животного.

Необходимо усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор в убойных пунктах Алматинской области.

Необходимо провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения в онлайн-режиме.