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Пожар на базах отдыха в ВКО: начато расследование

тушение Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
По факту пожара на территории четырех домов отдыха на побережье озера Алаколь начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. По результатам будет принято процессуальное решение, передает Zakon.kz.

Причина пожара устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории.

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В результате пожара пострадало:

  • на базе «Керуен» – два корпуса, одна прачечная, семь коттеджей;

  • на базе «Айгерим» – четыре домика;

  • на базе «Жибек Жолы» – один дом, одна баня, один туалет;

  • на базе «Алихан» – восемь корпусов, одна столовая.

Инцидент произошел 4 июля. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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