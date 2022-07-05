Пожар на базах отдыха в ВКО: начато расследование

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

По факту пожара на территории четырех домов отдыха на побережье озера Алаколь начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. По результатам будет принято процессуальное решение, передает Zakon.kz.

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