Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Прокуроры Алматинской области «принесли» в бюджет 896 млн тенге

налоги прокуратора Алматинская область бюджет Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По итогам полугода по актам прокурорского надзора Алматинской области в государственный бюджет взыскано 896 млн тенге. Кроме того, рост поступлений составил 362 млн тенге, или 40%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры области, наибольшая взысканная сумма вышла по правонарушениям в области земельных отношений и налогообложения. Имеются взыскания также по нарушениям в государственных закупках, в сфере охраны природы, жилищных отношениях и т.д.

Например, прокуратурой Талгарского района выявлены факты нарушения порядка предоставления права на земельный участок без оплаты сельхозпотерь при изменении целевого назначения. По данному факту в МИО внесены акты прокурорского надзора, по результатам которых 16 собственниками земельных участков в местный бюджет региона выплачено 323 млн тенге, должностные лица привлечены к ответственности.Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Кроме того, в рамках земельного законодательства за три года (2019-2022) прокуратурой области выявлено более 11 тыс. неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения (пастбищных угодий), подлежащих изъятию в госсобственность, кадастровой стоимостью 19,9 млрд тенге.

В настоящее время по мерам прокурорского реагирования земельные участки на сумму 229 млн тенге возвращены в доход государства.

Также выявлены 17 налогоплательщиков, скрывших доходы от налогообложения, которым к взысканию предъявлена сумма в 527 млн тенге, из них в государственную казну поступило налогов на сумму 190 млн тенге и штрафов на сумму 36 млн тенге.

В ходе проверки фискальным органом по требованию прокуратуры установлен факт сокрытия доходов Казахстанским филиалом АО «Sinohydro Corporation limited», субъекту бизнеса начислено 102,6 млн тенге дополнительных налогов, за уклонение от уплаты налогов применен штраф на сумму 30 млн тенге.Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

По результатам надзорной деятельности в текущем году в налоговой сфере обеспечено поступление в бюджет платежей на сумму 423 млн тенге, добавили в ведомстве.

Читайте также

Нектарины на 5,5 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана

Алматинцы задолжали 4,8 млрд тенге по налогу на транспорт

Утверждены коды органов госдоходов новых областей Казахстана

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
пожал база отдыха Алаколь
«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления