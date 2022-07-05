Прокуроры Алматинской области «принесли» в бюджет 896 млн тенге

По итогам полугода по актам прокурорского надзора Алматинской области в государственный бюджет взыскано 896 млн тенге. Кроме того, рост поступлений составил 362 млн тенге, или 40%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры области, наибольшая взысканная сумма вышла по правонарушениям в области земельных отношений и налогообложения. Имеются взыскания также по нарушениям в государственных закупках, в сфере охраны природы, жилищных отношениях и т.д.

Например, прокуратурой Талгарского района выявлены факты нарушения порядка предоставления права на земельный участок без оплаты сельхозпотерь при изменении целевого назначения. По данному факту в МИО внесены акты прокурорского надзора, по результатам которых 16 собственниками земельных участков в местный бюджет региона выплачено 323 млн тенге, должностные лица привлечены к ответственности. Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Кроме того, в рамках земельного законодательства за три года (2019-2022) прокуратурой области выявлено более 11 тыс. неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения (пастбищных угодий), подлежащих изъятию в госсобственность, кадастровой стоимостью 19,9 млрд тенге.

В настоящее время по мерам прокурорского реагирования земельные участки на сумму 229 млн тенге возвращены в доход государства.

Также выявлены 17 налогоплательщиков, скрывших доходы от налогообложения, которым к взысканию предъявлена сумма в 527 млн тенге, из них в государственную казну поступило налогов на сумму 190 млн тенге и штрафов на сумму 36 млн тенге.

В ходе проверки фискальным органом по требованию прокуратуры установлен факт сокрытия доходов Казахстанским филиалом АО «Sinohydro Corporation limited», субъекту бизнеса начислено 102,6 млн тенге дополнительных налогов, за уклонение от уплаты налогов применен штраф на сумму 30 млн тенге. Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

По результатам надзорной деятельности в текущем году в налоговой сфере обеспечено поступление в бюджет платежей на сумму 423 млн тенге, добавили в ведомстве.