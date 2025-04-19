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Происшествия

В бюджет Жезказгана вернули 212 млн тенге после отмены незаконного штрафа

прокуратура , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 16:33 Фото: gov.kz
В бюджет Жезказгана, благодаря прокурорской проверке, вернули более 212 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе надзорного ведомства области Улытау пояснили, что во время проверки соблюдения экологического законодательства удалось обнаружить начисление незаконного штрафа:

"В ходе проверки установлено, что в 2024 году за нарушение экологических требований на полигоне Департаментом экологии на Отдел ЖКХ наложен административный штраф на сумму более 212 млн тенге".

Выяснилось, что подобное взыскание незаконно, поскольку с 2020 по 2024 годы полигон находился в доверительном управлении и обязанность по соблюдению требований экологического законодательства была возложена на управляющего.

"В этой связи по протесту природоохранной прокуратуры административное производство судом прекращено, а сумму штрафа вернули в местный бюджет. Эти средства в дальнейшем будут направлены для нужд населения Жезказгана", – рассказали в прокуратуре.

Ранее в Генпрокуратуре прокомментировали многомиллионный штраф, который назначили казахстанке за сбор редких тюльпанов в Туркестанской области.

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Андрей Дюсупов
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