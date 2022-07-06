Тимофей Скатов в паре вышел во второй круг теннисного турнира в Италии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов дебютировал на турнире парного разряда мужского Челленджера в итальянском Тоди, сообщает Zakon.kz.

В паре с аргентинским теннисистом Тиаго Агустин Тиранте казахстанец провел матч 1/8 финала турнира против греческо-украинского дуэта Маркос Каловелонис — Владислав Манафов, передает Sports.kz.

Казахстанско-аргентинский дуэт одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:4, 2:6, 10:5.

Матч продлился один час и 22 минуты.

Во время игры казахстанский и аргентинский теннисисты подали две подачи навылет и не совершили ни одной двойной ошибки, выиграли восемь очков и три гейма подряд.

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