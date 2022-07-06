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Диетолог опровергла мифы о вреде фруктовых салатов

Диетолог, мифы Фото: pixabay
Врач-диетолог опровергла некоторые распространенные заблуждения о фруктовых салатах. По ее словам, одним из мифов является то, что в таких блюдах содержится много сахара, сообщает Zakon.kz.

Как отметила нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в интервью радио Sputnik, вопреки распространенному мнению во фруктовых салатах нет избытка сахара, и пользы в таких салатах больше, чем вреда.

Во-первых, мы не получаем сахар в таком количестве, как если бы ели конфеты. Во-вторых, вместе с сахаром мы получаем жидкость, клетчатку, нутриенты – как микро, так и макро. Микро – это витамины и минералы. Макро – белки, жиры, углеводы, в зависимости от фрукта. Врач-нутрициолог Наталья Нефёдова

Антиоксидантные соединения, содержащиеся во фруктах, способствуют снижению уровня воспалительных процессов в организме. Есть фруктовые салаты можно в любое время суток.

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Еще один миф связан с салатами из фруктов, которые якобы приводят к синдрому раздраженного кишечника. По словам Нефёдовой, такая реакция возникает лишь в редких случаях и только на отдельные фрукты, а не на само блюдо. В подобной ситуации она рекомендует вести дневник питания и выяснить, какой именно фрукт вызывает реакцию.

Если она проявилась, фрукт убирают из рациона на две-шесть недель, чтобы микробиота кишечника перестроилась, а потом его можно вернуть в небольшом количестве. Врач-нутрициолог Наталья Нефёдова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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