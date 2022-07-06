В Казахстане введут уголовную ответственность за рекламу финпирамид: депутат объяснил значимость поправок

Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Юрий Ли рассказал Zakon.kz, почему изменения вводятся именно сейчас и как они отразятся на казахстанцах.

– Юрий Виссарионович, для чего были инициированы поправки? Насколько остро стоит проблема финансовых пирамид в Казахстане?

– Проблема финпирамид стоит очень остро, причем не только у нас в стране, но и во всем СНГ. В Казахстане за 2021 год свыше 31 тыс. потерпевших, более 54 млрд тенге ущерба. За пять месяцев текущего года, недавно президент озвучил на Высшем совете по реформам, более 17 тыс. потерпевших и свыше 27 млрд ущерба.

Одна из причин, по которой пирамиды находят распространение, – всякого рода массовые презентации данных продуктов, их восхваление в аккаунтах популярных личностей. Людей собирают в актовых залах, рассказывают им о «прибыльных продуктах», «беспроигрышных инвестициях», «автоматических программах получения прибыли». «Упаковка» разная, но все сводится к тому, что якобы можно ничего не делать и богатеть, так еще и получать бонусы за привлечение в систему знакомых и друзей. Мы видели эти примеры в ряде уголовных дел. Сейчас в Актобе расследуется уголовное дело. Там 17 тыс. потерпевших, 30 млрд 200 млн тенге ущерба. И огромное количество знаменитостей рекламировали данную финансовую пирамиду.

Поэтому в июне прошлого года был озвучен депутатский запрос по поводу привлечения к ответственности знаменитостей, участвующих в такой рекламе. После мы получили ответ от Генеральной прокуратуры: привлечь к ответственности не представляется возможным. Мы стали дальше углубляться в тему. Выяснилось, что у нас есть и другой серьезный пробел. На текущий момент люди, приводящие других в пирамиду, привлекаются по статье 217 УК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Пример тому – расследование в Туркестане, где порядка 30 сотрудниц больницы почти год находятся под стражей. То есть знаменитостей не трогаем, а несчастных медсестер – пожалуйста?

Позиция Верховного суда оказалась интересной, четкой и понятной: привлекать к ответственности тех, кто приводит других в финансовые пирамиды, по статье 217 неправильно. Потому что, с точки зрения уголовного права, по 217 статье должны нести ответственность учредители, руководители пирамид и филиалов. Это очень серьезное преступление, особенно когда по предварительному сговору, группой лиц. Тяжкие составы, предусматривающие до 10 лет лишения свободы.

Вместе с тем состав, который мы вводим, закрывает юридический пробел и в части публичной популяризации пирамиды через «сарафанное радио», и в части рекламы со стороны лидеров мнений.

– Почему искоренить финансовые пирамиды пока не получается ни запретами, ни предупреждениями?

– Беда в том, что на сегодняшний день наш фондовый рынок не носит массового характера и не предлагает, и в принципе не может предложить такой доходности, как финансовые пирамиды. Пользуясь финансовой неграмотностью граждан, мошенники зарабатывают обманом.

Следует также упомянуть, что появление криптовалют тоже дало определенный толчок развитию финпирамид, потому что организаторы и «зазывалы» стали рассказывать о биткоинах и легком способе заработка, предлагали вкладываться в «цифровое золото».

Мошенники хорошо чувствуют настроение масс и умеют манипулировать их сознанием. Есть интересный российский кейс, с прошлого года мы его наблюдаем. Финпирамида давила на больное. Хочешь прибрести квартиру за 35% от стоимости? Вноси эти 35% нам, а остальное профинансирует наша компания. Хочешь закрыть долг? Приноси 25% от суммы долга – остальное покроем мы. Конечно, нашлись тысячи и тысячи желающих по всему СНГ.

Все упирается в культуру инвестирования и понимание механизма работы пассивного заработка. У нас они пока не развиты. Понятно, что мошенники были, есть и будут. Поэтому нам нужно серьезнейшим образом менять информационный фон, активнее предостерегать людей, объяснять им, что не бывает «гарантированной доходности» и «безрисковых инвестиций».

– Какие конкретно меры будут приниматься в дальнейшем?

– На осень мы планируем законопроект, который будет связан с мониторингом финансового рынка, профилактикой деятельности финансовых пирамид и организаций с признаками финансовых пирамид. Это будет рассматриваться подробнейшим образом, четко государственным органам будет определена компетенция.

Также мы начинаем готовить контент, с помощью которого в интересной и понятной для людей форме можно будет вести просвещение в сфере финансовой грамотности.

– Будут ли за рекламу наказывать людей, которые не понимали, что именно рекламировали?

– Статья предусматривает прямой умысел. То есть человек знает, что он рекламирует, и знает, что это противоправно, но сознательно идет на это. Этот прямой умысел органы еще должны доказать: изымать переписку, проверять мессенджеры, прослушивать и т.д. Но я вам могу сказать, что у нас действует Закон «О рекламе», в котором есть три статьи – 6, 13 и 14, соблюдая которые ни одна известная личность не прорекламирует пирамиды. Эти статьи четко расписывают критерии для рекламы, в частности, финансовых и инвестиционных услуг.

Вдобавок, по наблюдениям, зачастую блогерам, предлагая прорекламировать финансовую пирамиду, рекламодатели называют вещи своими именами. Но зато гонорар обещается заоблачный.

Если человека обманули, он не понимал, с чем имеет дело, но согласился на рекламу, с большой долей вероятности он не будет нести уголовной ответственности. Хотя стоит задуматься, каким образом этот человек соблюдал Закон «О рекламе». Например, статью 6, где сказано, что по видам деятельности, подлежащим лицензированию, в рекламе необходимо указывать номер лицензии, орган и дату выдачи. В статье 14 четко прописано, что запрещено рекламировать с точки зрения финансовых и инвестиционных услуг. Так, запрещена реклама с гарантированной доходностью. Запрещена реклама видов деятельности, где предполагается получение дохода от привлечения других лиц в данное предприятие. Запрещена реклама, где гарантируется эффективность инвестиций.

Но это уже органы должны наработать практику, а Верховный суд – дать соответствующее нормативное постановление, обобщающее правоприменительную практику.