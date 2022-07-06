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Пешеход погиб, перебегая дорогу в Алматинской области

ДТП на трассе Алматы-Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 июля на трассе Алматы – Нур-Султан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Honda Odyssey двигался в сторону Алматы. На 3 км трассы неожиданно для водителя на дорогу выбежал мужчина.

Водитель попытался избежать столкновения, но не успел. Машина сбила пешехода и не менее 30 метров провезла на капоте. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Оказалось, что мужчина с приятелем вышли из ресторана, перешли дорогу, ловили такси, и в какой-то момент, по словам второго мужчины, его друг вдруг побежал через дорогу.

Стоит отметить, что трасса в этом месте неосвещаемая.

ДТП на трассе Алматы-Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

ДТП на трассе Алматы-Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

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