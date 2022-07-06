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В фонтанах Нур-Султана выявили кишечную палочку – 40 детей госпитализированы

кишечную палочку нашли в фонтанах Нур-Султана Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане санитарные врачи проверили фонтаны. Медики нашли в них кишечную инфекцию, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, в больницах в два раза выросло число заразившихся кишечной инфекцией. За лето с таким диагнозом к врачам попали 264 человека. 40 детей находятся в больницах.

В фонтанах зачастую купаются бездомные собаки, пьют воду птицы. А всем известно, что они являются переносчиками вируса. В воде можно не только кишечную инфекцию подхватить, высока вероятность заражения гепатитом А и конъюнктивитом. К тому же не стоит забывать, что в жаркую погоду в воде быстро размножаются бактерии. Официальный представитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султана Аяжан Калкабекова

В центре Левобережья уровень мутности в фонтанах превышен в полтора раза.

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По словам специалистов, фонтан – это сложный механизм: можно повредить провод и получить удар током. Опасна вода и для тех, кто страдает аллергией.

В воду добавляют химические реагенты. Это хлор, альгицид. Если люди склонны к аллергии, это могут быть различные аллергические высыпания и тому подобное. Таблички везде висят информационные. Мастер по фонтанам Владимир Назаров

Специалисты надеются, что родители все-таки смогут донести до детей, что это не водоем, а технологический объект.

Санитарные врачи разослали районным акиматам обращения с просьбой сделать генеральную уборку и провести обеззараживание фонтанов.

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