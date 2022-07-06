Казахстанские десантники отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 6 июля, день открытых дверей в Алматинской десантно-штурмовой бригаде. По случаю 22-летия образования Десантно-штурмовых войск состоялись праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Прошел концерт, показ военной техники, стрелкового и группового оружия, средств связи и специального десантного снаряжения.

Фото: МО РК

Воины-десантники всегда демонстрируют высокий уровень подготовки, профессионализм, стойкость и способность выполнить самые сложные задачи, участвуют во всех учениях, в том числе и международных. В настоящее время ДШВ – это высокомобильный и оснащенный современной техникой род войск, который способен выполнить любые поставленные задачи как в боевых порядках, так и в отрыве от главных сил, в том числе и в тылу противника. Исторический день ДШВ отмечается одновременно с Днем столицы РК. Замкомандира алматинской ДШБ подполковник Асылхан Мукушев

Фото: МО РК

Десантно-штурмовые войска неизменно участвуют во всех учениях, в том числе международных, успешно выступают на Армейских международных играх. Воины-десантники всегда демонстрируют высокий уровень подготовки, профессионализм, способность выполнить самые сложные задачи.

Фото: МО РК

Важнейшей составляющей Десантно-штурмовых войск является воздушно-десантная подготовка. «Крылатая пехота» уверенно совершает прыжки с парашютом с полной боевой выкладкой, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

Фото: МО РК

Огромный вклад Десантно-штурмовые войска вносят в осуществление миротворческой деятельности. Военнослужащие «Казполка» принимали участие в миротворческой миссии в Ираке с 2003 по 2008 год. С 2018 года на базе «Казполка» и Центра миротворческой подготовки Тлендиева осуществляется подготовка казахстанских миротворцев для участия в миссиях ООН, в том числе в составе контингента Временных сил ООН в Ливане.

Фото: МО РК

Служба в Десантно-штурмовых войсках во все времена была и остается престижной. Для комплектования частей и подразделений осуществляется строгий отбор, а военнослужащие срочной службы, как правило, имеют спортивные разряды и обладают высоким уровнем психологической устойчивости.

Фото: Zakon.kz

Какие бы задачи не выполняли десантники, «голубые береты» неизменно являются образцом четких и умелых действий, мужества и отваги, выдержки и высокой боевой выучки, готовности в любую минуту встать на защиту суверенного Казахстана.

На моих глазах формировалась эта десантно-штурмовая бригада. Для Казахстана, для казахстанских вооруженных сил, для нашего народа - это уверенность в том, что наши вооруженные силы справятся со всеми задачами. Потому что у нас есть десантно-штурмовые войска, которые в любое время суток, в любую погоду, в независимости от местонахождения окажутся первыми на пресечении любого противника. Это специальный вид вооруженных сил, они всему обучены и ко всему готовы. Мы очень гордимся, что в нашей армии есть такие крепкие и бесстрашные бойцы. Полковник, председатель городского совета ветеранов вооруженных сил Мелс Шампиев

Фото: Zakon.kz 6 июля 2000 года Указом президента страны в Вооруженных силах Республики Казахстан созданы Мобильные силы, которые в дальнейшем были реформированы в Аэромобильные войска, а в 2017 году обрели современную структуру и преобразованы в Десантно-штурмовые войска.