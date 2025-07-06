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Никто, кроме нас: казахстанские десантники отмечают свой профессиональный праздник

ДШВ, армия, десантники, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 09:01 Фото: МО РК
6 июля Десантно-штурмовые войска Казахстана отмечают свое 25-летие. Командующий этим элитным подразделением – генерал-майор Алмаз Джумакеев – рассказал, какие задачи выполняют десантники и какая техника у них стоит на вооружении, подробнее – в материале Zakon.kz.

– Алмаз Дженишевич, расскажите, какова основная роль Десантно-штурмовых войск в системе национальной безопасности Казахстана сегодня? Какие задачи стоят перед десантниками?

– Десантно-штурмовые войска – это мобильный, высоко подготовленный резерв Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами. Этот род войск в первую очередь предназначен для выполнения задач в тылу противника, усиления группировок войск на стратегических и операционных направлениях и находятся в постоянной готовности к переброске в кратчайшие сроки на любые направления.  

Фото: Zakon.kz

– Какие ключевые события и достижения в истории Десантно-штурмовых войск вы считаете наиболее важными?

– Я считаю, что основное достижение – это то, что наши десантники постоянно расширяют международное сотрудничество в рамках международных учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Казахстанские воины не раз участвовали в международных учениях на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики. Кроме этого важен тот факт, что казахстанские военные, носящие голубые береты, регулярно принимают участие в миротворческих миссиях ООН.

Фото: МО РК

– Чем оснащены Десантно-штурмовые войска? Какая техника и вооружение находятся на вооружении?

– В арсенале десантников различные противотанковые средства, бронетранспортеры, системы реактивного залпового огня, зенитная и наземная артиллерия. Подразделения постоянно оснащаются современным оборудованием. К примеру, в последнее время на вооружение Десантно-штурмовых войск поступили боевые колесные машины "Арлан" отечественного производства. Есть у нас подразделения беспилотных авиационных систем и радиоэлектронной борьбы. Наши аналитики постоянно мониторят конфликты, которые происходят в мире, и предлагают внести те или иные новшества в тактической подготовке солдат или оснащении техники. 

Фото: МО РК

– Как сегодня организована воздушно-десантная подготовка?

– В среднем за год военнослужащие Десантно-штурмовых войск совершают более 10 000 прыжков. Парашютная подготовка десантников включает в себя отработку прыжков с различной высоты и в различных условиях, а также освоение специального снаряжения. Специалисты воздушно-десантной подготовки ежегодно проходят обучение за рубежом, где используют для обучения учебно-тренировочные комплексы, которые состоят из виртуальных тренажеров и стимуляторов.

Фото: МО РК

– В чем специфика подготовки казахстанского десантника? Какие качества и навыки необходимы военнослужащему Десантно-штурмовых войск?

– Десантник в первую очередь – это физически подготовленный боец, имеющий навыки выживания, тактическую и огневую подготовку. Каждого воина ДШВ учат действовать в тылу противника и выполнять широкий спектр задач. Военнослужащий Десантно-штурмовых войск должен обладать психологической устойчивостью, умением действовать в команде и принимать решения в условиях стресса.

Фото: Zakon.kz

– Что для Вас лично значит день образования Десантно-штурмовых войск?

– Для меня этот день олицетворяет доблесть, профессионализм и готовность к выполнению самых сложных задач, а также подчеркивает роль Десантно-штурмовых войск в миротворческой деятельности. Я горжусь тем, что мы обеспечиваем оборону и безопасность страны. 

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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