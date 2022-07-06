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Необычный автомобиль изобрел казахстанский студент

казахстанский студент изобрел уникальный автомобиль Фото: скриншот видео
В Туркестанской области студент собрал уникальный автомобиль. Он работает на солнечных батареях. Ему достаточно постоять на солнце, и он может ехать, сообщает Zakon.kz.

По информации otyrar.kz, 16-летний изобретатель, обучающийся по специальности автотехник, давно увлекается ремонтом машин и технических устройств.

На оснащение автомобиля спецпанелями ушло более миллиона тенге.

При подключении источника тока к специальному устройству можно производить 220 вольт. Если есть необходимые гаджеты, можно участвовать в онлайн-совещании, получать необходимую информацию, загружать различные сведения в интернет. Изобретатель

Данный автомобиль пока не запатентован. Эта процедура требует дополнительных затрат.

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Анастасия Стативкина
Туркестанская область
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