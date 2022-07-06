Необычный автомобиль изобрел казахстанский студент

Фото: скриншот видео

В Туркестанской области студент собрал уникальный автомобиль. Он работает на солнечных батареях. Ему достаточно постоять на солнце, и он может ехать, сообщает Zakon.kz.

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