Необычный автомобиль изобрел казахстанский студент
Фото: скриншот видео
В Туркестанской области студент собрал уникальный автомобиль. Он работает на солнечных батареях. Ему достаточно постоять на солнце, и он может ехать, сообщает Zakon.kz.
По информации otyrar.kz, 16-летний изобретатель, обучающийся по специальности автотехник, давно увлекается ремонтом машин и технических устройств.
На оснащение автомобиля спецпанелями ушло более миллиона тенге.
При подключении источника тока к специальному устройству можно производить 220 вольт. Если есть необходимые гаджеты, можно участвовать в онлайн-совещании, получать необходимую информацию, загружать различные сведения в интернет. Изобретатель
Данный автомобиль пока не запатентован. Эта процедура требует дополнительных затрат.
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