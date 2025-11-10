В Бразилии обнаружили необычный автомобиль на дровах

Бразильский телеканал Record TV Cabo Verde показал сюжет об автомобиле Chevrolet Styleline Deluxe 1952 года, работающем на дровах, сообщает Zakon.kz.

Это единственный автомобиль такого плана в стране. Необычное транспортное средство вот уже почти полвека работает исключительно на дровах.

Двухдверный автомобиль – детище местного мастера Арнольдо Шмидта, который вместе со своим сыном Элемером работал над идеей в течение шести месяцев в 1977 году, работая по ночам и выходным.

Федеральный университет Санта-Катарины официально выдал сертификат о пригодности транспортного средства, который признан местным Департаментом транспорта.

Создатель автомобиля умер в 2021 году, а нынешним владельцем Chevrolet является его сын Элемер.

