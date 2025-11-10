#Народный юрист
Технологии

В Бразилии обнаружили необычный автомобиль на дровах

Автомобиль на дровах, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 05:55 Фото: Record TV Cabo Verde
Бразильский телеканал Record TV Cabo Verde показал сюжет об автомобиле Chevrolet Styleline Deluxe 1952 года, работающем на дровах, сообщает Zakon.kz.

Это единственный автомобиль такого плана в стране. Необычное транспортное средство вот уже почти полвека работает исключительно на дровах.

Двухдверный автомобиль – детище местного мастера Арнольдо Шмидта, который вместе со своим сыном Элемером работал над идеей в течение шести месяцев в 1977 году, работая по ночам и выходным.

Федеральный университет Санта-Катарины официально выдал сертификат о пригодности транспортного средства, который признан местным Департаментом транспорта.

Создатель автомобиля умер в 2021 году, а нынешним владельцем Chevrolet является его сын Элемер.

Ранее мы сообщали о том, что американский истребитель без участия пилота выполнил первый эпичный полет.

Аксинья Титова
