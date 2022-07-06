Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на месторождении Тенгиз

Фото: pxhere

По информации областного Управления здравоохранения, пять рабочих пострадали во время аварии на месторождении Тенгиз, сообщает Zakon.kz.

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