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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на месторождении Тенгиз

состояние пострадавших при взрыве на месторождении Тенгиз Фото: pxhere
По информации областного Управления здравоохранения, пять рабочих пострадали во время аварии на месторождении Тенгиз, сообщает Zakon.kz.
Погибли двое граждан. Один из погибших скончался на месте, второй – в медицинском учреждении «Клиника ТШО» на месторождении. Областное управление здравоохранения

Третьего пострадавшего доставили в областную больницу на самолете, принадлежащем ТОО «Тенгизшевройл». В настоящее время врачи проводят обследование пациента.

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Четвертый пострадавший рабочий был доставлен в Жылойскую районную больницу. Он получил закрытую травму тазобедренного сустава. Его состояние средне стабильное.

Пятому пострадавшему оказывают психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения «Клиника ТШО» на месторождении.

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Анастасия Стативкина
Атырауская область
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