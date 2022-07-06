Спектакли «Шопениана» и «Шехерезада» ко Дню столицы прошли в «Астана Опера»

Ко Дню столицы театр «Астана Опера» 5-6 июля представил жителям и гостям города два шедевра XX века – это «Шопениана» и «Шехерезада», передает корреспондент Zakon.kz.

Перед показом жителей столицы с праздником поздравил ведущий солист «Астана Опера», залуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан.

Поздравляю всех с Днем города, прекрасного и моего любимого города Нур-Султан, и поздравляю свой театр с тем, что заканчиваем театральный сезон в этом году спектаклем «Шехерезада». Завершить сезон я приехал из Милана, где выступал в итальянском театре Арчимбольди. В «Шехерезаде» танцую золотого раба из серебряного века. Бахтияр Адамжан

Несмотря на то, что балетный сезон завершается, артист не заканчивает свои выступления, его ждут в ряде стран мира. С каждым годом география выступлений Б. Адамжана расширяется. В июне уже прошло восемь гала-концертов с его участием в Милане, теперь он готовится удивить публику других городов Италии, а также Франции и Австралии.

Педагог-репетитор «Астана Опера» Галия Бегалина рассказала, какой подарок приготовил театр ко Дню столицы.

Балетная труппа театра «Астана Опера» приготовила замечательный спектакль для гостей и жителей столицы – это шедевры мирового уровня, шедевры XX века, «Шопениана» и замечательный балет «Шехерезада». «Шопениана» – это про светлость, поэзию, романтизм. А «Шехерезада» – это яркий спектакль. Все постановки у нас для зрителя. Мы рады, когда у нас полный зал. Артистов это очень вдохновляет, радует. Мы готовы трудиться все больше и больше, все ради зрителя. Этот сезон был насыщенным. Мы съездили в Алматы. Там нас хорошо встречали. Непростой был сезон, но наполненный работой, совершенствовали свое мастерство, чтобы открыть следующий сезон с новыми силами. Галия Бегалина

Фото: пресс-служба «Астана Опера»

Тем временем первое отделение открыл шедевр романтического балета М. Фокина – «Шопениана» на музыку Ф. Шопена. Спектакль был наполнен волнующими вальсами и мазурками. Зритель сполна насладился парящим танцем, который стелился, как невесомая дымка, воссоздавая волшебный мир грез с царящей в нем чарующей красотой.

После небольшого антракта вниманию публики был предложен балет гениального хореографа М. Фокина «Шехеразада» на музыку Н.А. Римского-Корсакова.

Сценографию к спектаклю создал Л. Бакст, который является одним из ярчайших театральных художников. Он много работал в Санкт-Петербурге и Париже и был законодателем европейской моды на экзотику и ориентализм в начале прошлого века. В этой сказке было много забавной пантомимы, актерских перевоплощений, которые создали для кордебалета и солистов возможность погрузиться в стихию игры, а также позволили и гостям, и артистам окунуться в загадочную атмосферу Востока.