Где и когда запустят салют ко Дню столицы в Астане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В акимате Астаны рассказали о том, когда и где жители и гости города смогут посмотреть праздничный салют, который запустят в честь Дня столицы, сообщает Zakon.kz.

Фейерверк состоится 6 июля. Он будет организован за счет спонсорских средств. "Ориентировочное время начала салюта – 23:00. Его запустят в районе Ботанического сада после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрады", – рассказали в акимате. Фото: акимат Астаны 6 июля в честь праздника в Астане также традиционно состоится более сотни разноплановых мероприятий. В этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

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