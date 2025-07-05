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Где и когда запустят салют ко Дню столицы в Астане

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, день столицы, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 11:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В акимате Астаны рассказали о том, когда и где жители и гости города смогут посмотреть праздничный салют, который запустят в честь Дня столицы, сообщает Zakon.kz.

Фейерверк состоится 6 июля. Он будет организован за счет спонсорских средств.

"Ориентировочное время начала салюта – 23:00. Его запустят в районе Ботанического сада после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрады", – рассказали в акимате.

Фото: акимат Астаны

6 июля в честь праздника в Астане также традиционно состоится более сотни разноплановых мероприятий. В этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

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Андрей Дюсупов
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