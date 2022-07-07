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Количество голодающих в мире достигло рекордной отметки – ООН

ребенок Фото: pixabay
Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала доклад «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2022», где сообщила, что в мире число голодающих колеблется в пределах от 702 до 828 млн человек, передает Zakon.kz

Сообщается, что это на 46 млн больше, чем в предыдущем году, и на 150 млн больше с начала пандемии COVID-19.

50 млн человек в 45 странах находятся всего в одном шаге от голода. Существует реальная опасность, что в ближайшие месяцы эти цифры вырастут еще выше. Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли

Эксперты опасаются, что продовольственный кризис, возникший из-за эскалации ситуации на Украине, может значительно ухудшить ситуацию.

Таким образом от голода или отсутствия полноценного и регулярного питания страдают до 10,5% населения Земли, указано в докладе.

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Специалисты международной организации подсчитали, что на грани голодной смерти находятся 345 млн человек.

Результатом станет глобальная дестабилизация, голод и массовая миграция в беспрецедентных масштабах. Мы должны действовать сегодня, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, – отметил Бизли.

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