Количество голодающих в мире достигло рекордной отметки – ООН
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Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала доклад «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2022», где сообщила, что в мире число голодающих колеблется в пределах от 702 до 828 млн человек, передает Zakon.kz
Сообщается, что это на 46 млн больше, чем в предыдущем году, и на 150 млн больше с начала пандемии COVID-19.
50 млн человек в 45 странах находятся всего в одном шаге от голода. Существует реальная опасность, что в ближайшие месяцы эти цифры вырастут еще выше. Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли
Эксперты опасаются, что продовольственный кризис, возникший из-за эскалации ситуации на Украине, может значительно ухудшить ситуацию.
Таким образом от голода или отсутствия полноценного и регулярного питания страдают до 10,5% населения Земли, указано в докладе.
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Специалисты международной организации подсчитали, что на грани голодной смерти находятся 345 млн человек.
Результатом станет глобальная дестабилизация, голод и массовая миграция в беспрецедентных масштабах. Мы должны действовать сегодня, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, – отметил Бизли.
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