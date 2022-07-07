Оспа обезьян начала заражать детей - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют все новые случаи заражения детей оспой обезьян, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, передает РИА Новости.

Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет, - сказала Льюис в ходе брифинга.

Как сообщила Льюис, дети младшего возраста заражаются, вероятнее всего, в результате «воздействия в домашних условиях». Глава секретариата ВОЗ также добавила, что вопрос передачи обезьяньей оспы среди пациентов в возрасте 18-19 лет еще до конца не изучен.

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Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что если еще недавно фиксировались единичные случаи заражения оспой обезьян, то сейчас в мире выявили 6 тысяч случаев заражения человека этим заболеванием в 58 странах. 80% случаев приходятся на Европу.