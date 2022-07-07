«Дельфина» не будет: что строят на территории Атакента в Алматы

На территории АО КЦДС «Атакент» в Алматы реконструируют спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин». На его месте будет создан другой комплекс общей площадью 23 205 кв. м, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте экологии по Алматы уточнили, что комплекс предполагает перепроектирование и реконструкцию существующих строений СОК «Дельфин» и будет расположен в центральной части выставочного комплекса.

В ведомстве также добавили, что в составе комплекса предусмотрены два бассейна олимпийского стандарта, два универсальных зала, тренажерный зал, гимнастический зал, залы единоборств и борьбы, хореографии, залы для игры в баскетбол и волейбол.

Планируется создать физкультурно-оздоровительный центр для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а для организации полноценных тренировок сборных команд при комплексе запланировано строительство спортивного общежития на 120 мест с собственными организациями общепита и бытового сервиса. Пресс-служба Департамента экологии по Алматы

На данном земельном участке, как отметили в пресс-службе департамента, будет произведена вырубка семнадцати зеленых насаждений. Согласно всем правилам, на территории обещают высадить 170 деревьев взамен вырубленных.

Напомним, 18 мая загорелся павильон № 9 на территории выставочного комплекса, где располагался фитнес-центр «Дельфин» .

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