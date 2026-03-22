Экоформат Наурыза представили на площадке "Атакента" в Алматы

На площади перед выставочным центром "Атакент" прошел масштабный фестиваль "Наурыз Береке Мереке", организованный креативным агентством Funk при поддержке акимата Бостандыкского района.

Мероприятие, приуроченное ко Дню очищения – Тазару күні, представило жителям Алматы уникальный формат праздника, в котором национальные традиции тесно переплелись с современной экокультурой и принципами осознанного потребления.

"Основная идея мероприятия заключается в обновлении не только окружающей среды, но и человеческого сознания через внедрение экомышления", – подчеркнула продюсер и директор агентства Funk Майра Измайлова.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Центральное место в программе заняли арт-объекты, созданные по принципам апсайкла и ресайкла. Особое внимание гостей привлекло символичное седло, полностью собранное из вторичных материалов и обрезков нержавеющей стали, а также выставка авторских тюльпанов, изготовленных из переработанного пластика, целлофана и даже деталей конструктора Lego. Эти работы представил экохаб Евгения Мухамеджанова.

Творческую атмосферу дополнила сатирическая экспозиция KDE-QAZAQ DINOSAUR ERA, созданная художником и нейродизайнером Ризом Есентаевым, где ключевые элементы были напечатаны на 3D-принтере.

Традиционные элементы праздника также получили экологическую интерпретацию. В установленных юртах проводились мастер-классы по вторичному использованию материалов, где гостей учили давать новую жизнь старым вещам. На площади работали ремесленники, предлагавшие посетителям посуду, украшения и одежду ручной работы. Для любителей активного отдыха установили качели алтыбакан, безопасность на которых обеспечивали волонтеры, а многочисленные точки питания предлагали гостям разнообразные блюда и напитки.

Музыкальное сопровождение фестиваля объединило разные поколения и жанры. На сцене выступили как известные коллективы, в том числе этно-рок-группа Arkaiym, так и молодые исполнители – группа "Дәстүр" и резиденты "ӨЗЕН". Организаторы подчеркнули, что поддержка новых талантов является важной частью философии их мероприятий, превращая праздник в площадку для самовыражения творческой молодежи города.

"В течение последних двух дней на "Атакенте" проходит экофестиваль. На площадке установлен большой экран, на котором мы транслируем видеоролики на различные экологические темы. Мы стремимся повышать экологическую грамотность среди горожан, а также стараемся создать максимально комфортные условия для жителей и гостей города в рамках этого мероприятия", – поделился заместитель акима Бостандыкского района Алмаз Кенесбай.