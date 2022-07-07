Казахстанцы плохо питаются – исследование

Калорийность питания населения Казахстана за год сократилась на 9,2%, составив в 2021 году 3111 ккал в суточном рационе на душу населения. Это самый низкий показатель с момента введения учета калорийности питания населения РК в 2016 году, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе лишь в четырех регионах РК энергетическая ценность потребленных продуктов питания ниже среднереспубликанского значения: в Нур-Султане (2856 ккал в суточном рационе на душу населения), Шымкенте (2981 ккал), Мангистауской (3047 ккал) и Кызылординской (3081 ккал) областях.

Наиболее калорийную пищу в 2021 году потребляли жители Павлодарской (4120 ккал) и Акмолинской (3780 ккал) областей.

Разрыв в калорийности питания населения между сельской и городской местностью растет. Так, если в 2020 году энергетическая ценность потребленных продуктов питания в селах превышала городской показатель на 20 ккал (3437 ккал против 3417 ккал), то в 2021 году разница дошла до 163 ккал (3207 ккал против 3044 ккал), пишет energyprom.kz.

Минимальная потребность в энергетической ценности пищевых веществ по стране составляет 1861 ккал в суточном рационе на душу населения. В 2021 году доля казахстанцев, калорийность питания которых была ниже минимально допустимого уровня, составила 6,7%.

Заметим, это значительно выше, чем в «коронакризисном» 2020 году, когда доля недоедающих составила 4,4%. Более того, к примеру, в 2016 году доля жителей страны, питающихся недостаточно калорийно, составляла лишь 2,7%.

Численность недоедающих за год выросла более чем в полтора раза: с 832,5 тыс. человек в 2020 году до 1,3 млн человек в 2021-м.

В разрезе местности значительный рост численности недоедающих был отмечен именно в городах: сразу на 89,5%, до 845,1 тыс. человек, что составило 7,5% от всего городского населения РК против 4% в 2020 году.

В сельской местности численность населения с калорийностью питания ниже минимально допустимого уровня составила 384 тыс. человек, что на 18,7% больше, чем в 2020 году, а доля недоедающего сельского населения, соответственно, выросла за год с 4,2% до 4,9%.