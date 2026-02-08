#Казахстан в сравнении
Советы

Калории-невидимки: почему вес растет, даже если вы питаетесь правильно

продукты, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 16:14 Фото: freepik
Со слов врача, вес может не снижаться даже при правильном питании из-за калорий-невидимок – продуктов и добавок, которые не воспринимаются как еда, но заметно увеличивают суточную калорийность, сообщает Zakon.kz.

Даже при сбалансированном рационе и отказе от фастфуда вес может не снижаться. Причина часто кроется в так называемых калориях-невидимках – добавках и продуктах, которые редко воспринимаются как полноценная еда, но заметно увеличивают суточную калорийность, объясняет порталу "Доктор Питер" врач-эндокринолог и диетолог Елена Черная.

Лишний вес появляется из-за избытка энергии: калории, которые организм не расходует, откладываются в виде жира. При этом источники переедания не всегда очевидны. По словам Елены Черной, скрытые калории могут добавлять к рациону от 300 до 800 ккал в день – и человек этого не замечает.

Кофе с добавками

Сам по себе кофе почти не содержит калорий. Но молоко, растительные аналоги, сиропы и сливки быстро превращают напиток в перекус. Раф или мокко могут тянуть на 250-400 ккал – сопоставимо с полноценным приемом пищи.

Масла и соусы

Овощной салат выглядит легким выбором, пока в нем не появляется масло, майонез или сметанный соус. Даже одна заправка может добавить 90-110 ккал. Часто такие салаты идут дополнением к основному блюду, а не заменяют его.

Орехи, сухофрукты и батончики

Полезные продукты не всегда низкокалорийны. Горсть орехов – около 200 ккал, сухофрукты и батончики быстро накапливают до 500-600 ккал в день, если использовать их для перекусов.

Бутерброды и алкоголь

Один бутерброд с хлебом, сыром и колбасой – почти 300 ккал. Алкоголь также вносит заметный вклад: бокал вина – около 120 ккал, бутылка пива – примерно 250. Коктейли с соками и ликерами еще калорийнее.

"Здоровые" продукты с сахаром

Йогурты, каши быстрого приготовления и соки часто содержат много сахара. В стакане сока может быть до 40 г сахара, при этом без клетчатки, которая замедляет его усвоение.

Почему кажется, что диета не работает

Даже если большую часть недели человек укладывается в рекомендованную норму калорий, один день с перееданием может свести усилия на нет. Именно такие эпизоды создают ощущение, что питание неэффективно.

По словам врача, универсальный способ увидеть проблему – фиксировать все, что человек ест и пьет. Такой анализ часто показывает, насколько легко незаметные добавки мешают снижению веса даже при внешне "правильном" рационе.

Ранее диетолог раскрыла безопасную норму блинов на Масленицу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
