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Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга

астрология Фото: pexels
Попасть на прием к самой известной провидице мира хотели многие. Однако это получалось не у всех. Именно представителей трех знаков зодиака разворачивали на входе. Ванга считала их опасными, передает Zakon.kz.

Скорпион

Ванга старалась не работать со Скорпионами. Они «находятся под защитой высших сил», говорила она. Когда Ванга работала со Скорпионами, то ей приходилось восстанавливаться некоторое время после общения. Узнать судьбу Скорпионов сложно, точно так же, как и читать их мысли, пишет wday.ru.

Скорпионы могут самостоятельно гипнотизировать людей. Окружающие попадают под их влияние и порой даже теряют голову. Но когда приходят в себя, то уже становится поздно.

Рыбы

Представители этих знаков настоящие везунчики. Рыбы с легкостью могут предугадывать будущее. Среди Рыб есть много людей с необычными способностями. Они прекрасно чувствуют обман.

Ванга избегала людей этого знака из-за их мощной энергетики. Она знала, что помощь Рыбам не нужна. Они сами знают свое будущее. Для людей они также привлекательны – обладают харизмой. Среди них есть немало психологов. Их советы ценят многие люди.

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Львы

Со Львами Ванга старалась не работать по тем же причинам, что и со Скорпионами и Рыбами. Львы обладают мощной силой. Их энергетика словно хаос. Это превращает положительные черты Льва в отрицательные.

Львы сильны, напористы, но, если что-то не получается, они готовы разрушить все до основания. Они притягательны, но очень обидчивы. Лев может обрушить на человека поток негатива. Слова с отрицательной энергетикой становятся пророческими.

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Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
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