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Из Афганистана в Нидерланды: КНБ Казахстана ликвидировал международный наркосиндикат

КНБ Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитетом национальной безопасности разработана и реализована многоходовая международная операция по ликвидации деятельности крупного международного наркосиндиката. Эта преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и Азии, сообщили в КНБ РК, передает Zakon.kz.

Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался из Афганистана. Далее он следовал через территорию Казахстана. Конечным пунктом назначения были Нидерланды.

С учетом обширной географии деятельности данной группы КНБ организовано взаимодействие с правоохранительными органами Королевства Нидерландов. Успешной реализации операции в том числе способствовало активное содействие Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотиками и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, – говорится в сообщении КНБ РК.

В результате совместных оперативных мероприятий выявлены главные участники международного наркосиндиката.

В ходе контролируемой поставки на территории Нидерландов задержан курьер, у которого изъято 30 килограммов героина, произведенного в Афганистане.

В Амстердаме была обнаружена крупная наркоплантация.

Стоимость изъятых наркотических средств в стране назначения составляет более 2 млн долларов.

Правоохранительными органами Нидерландов проводится досудебное расследование.

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