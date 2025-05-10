Международный наркотрафик с доходом в 2,4 млн долларов ликвидировали сотрудники КНБ

В Комитете национальной безопасности РК заявили о ликвидации крупного канала контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, сообщает Zakon.kz.

Это удалось сделать при взаимодействии с иностранными правоохранительными органами и спецслужбами.

"В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которого в стране назначения оценивается в 2,4 млн долларов США", – рассказали в пресс-службе КНБ.

По данному факту иностранные оперативники проводят досудебное расследование.

3 мая 2025 года в КНБ заявили о ликвидации крупного канала поставки наркотиков в Казахстан. По версии следствия, запрещенные вещества сбывали через интернет в интересах крупного наркомагазина, который работал на территории страны.