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Происшествия

Международный наркотрафик с доходом в 2,4 млн долларов ликвидировали сотрудники КНБ

наркотрафик, наркопреступность, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 12:38 Фото: КНБ РК
В Комитете национальной безопасности РК заявили о ликвидации крупного канала контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, сообщает Zakon.kz.

Это удалось сделать при взаимодействии с иностранными правоохранительными органами и спецслужбами.

"В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которого в стране назначения оценивается в 2,4 млн долларов США", – рассказали в пресс-службе КНБ.

По данному факту иностранные оперативники проводят досудебное расследование.

3 мая 2025 года в КНБ заявили о ликвидации крупного канала поставки наркотиков в Казахстан. По версии следствия, запрещенные вещества сбывали через интернет в интересах крупного наркомагазина, который работал на территории страны.

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Андрей Дюсупов
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