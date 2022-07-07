В Мангистау в тестовом режиме запущен завод по опреснению пластовой воды

6 июля аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил в ходе рабочей поездки месторождение Каражанбас и ознакомился с работой опреснительного завода пластовой воды.

По данным пресс-службы акима региона, представители АО «Каражанбасмунай» проинформировали главу региона об успешно работающих технологических процессах завода после его запуска в тестовом режиме.

Отмечено, что в рамках поручения Касым-Жомарта Токаева о решении дефицита питьевой воды в области планируется поэтапно до 2025 года реализовать 9 проектов мощностью 286 тыс. кубометров воды.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Сегодня на одном из первых проектов – на месторождении Каражанбас успешно внедряется в тестовом режиме опреснительный завод пластовой воды мощностью 17 000 кубометров воды в сутки.

До настоящего времени предприятие получало воду из водовода «Астрахань – Мангышлак». Теперь высвобожденные после полного запуска завода 10 тысяч кубометров воды будут направлены на нужды населения: 7500 кубометров в сутки – в Жанаозен, 1500 кубометров – в Бейнеуский район, 1000 кубометров – в село Жетибай, остальные 500 кубометров воды – в населенные пункты Мангистауского района. Глава областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Как отметили представители «Каражанбасмунай», переработка пластовой воды, выходящей вместе с нефтью, также полезна для окружающей среды.

Площадь объекта составляет 36 000 кв. м, производственная мощность –17 000 м3/сутки. В настоящее время это крупнейший проект на нефтяном месторождении в Казахстане.

Очищенная вода используется для паронагнетания в котлах месторождения. Это позволит снизить зависимость месторождения от потребления волжской воды и направить данный объем на нужды населения Мангистауской области.

Вместе с тем очистка пластовой воды на нефтяном месторождении оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Поэтому эксплуатация данного проекта имеет как экономические, так и социальные выгоды.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Сегодня стратегически важный производственный объект успешно перешел на полный рабочий день и работает по технологическим нормам. Когда установка заработает на полную мощность, будет создано более 50 постоянных рабочих мест.

Глава региона отметил значимость завода и высоко оценил производственный потенциал предприятия.

Опреснительная установка имеет большое значение не только для компании, но и для всего региона. Здесь используются передовые технологии и работают высококвалифицированные специалисты. Учитывая сложность технологии, необходимо, чтобы установка была введена в эксплуатацию в намеченные сроки. Нурлан Ногаев

Произведенная заводом вода будет использоваться на месторождении в технических целях.