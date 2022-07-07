Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Мангистау в тестовом режиме запущен завод по опреснению пластовой воды

завод тестовый режим Мангистау Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
6 июля аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил в ходе рабочей поездки месторождение Каражанбас и ознакомился с работой опреснительного завода пластовой воды.

По данным пресс-службы акима региона, представители АО «Каражанбасмунай» проинформировали главу региона об успешно работающих технологических процессах завода после его запуска в тестовом режиме.

Отмечено, что в рамках поручения Касым-Жомарта Токаева о решении дефицита питьевой воды в области планируется поэтапно до 2025 года реализовать 9 проектов мощностью 286 тыс. кубометров воды.

Мангистау завод

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Сегодня на одном из первых проектов – на месторождении Каражанбас успешно внедряется в тестовом режиме опреснительный завод пластовой воды мощностью 17 000 кубометров воды в сутки.

До настоящего времени предприятие получало воду из водовода «Астрахань – Мангышлак». Теперь высвобожденные после полного запуска завода 10 тысяч кубометров воды будут направлены на нужды населения: 7500 кубометров в сутки – в Жанаозен, 1500 кубометров – в Бейнеуский район, 1000 кубометров – в село Жетибай, остальные 500 кубометров воды – в населенные пункты Мангистауского района.Глава областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев

Мангистау завод

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Как отметили представители «Каражанбасмунай», переработка пластовой воды, выходящей вместе с нефтью, также полезна для окружающей среды.

Площадь объекта составляет 36 000 кв. м, производственная мощность –17 000 м3/сутки. В настоящее время это крупнейший проект на нефтяном месторождении в Казахстане.

Очищенная вода используется для паронагнетания в котлах месторождения. Это позволит снизить зависимость месторождения от потребления волжской воды и направить данный объем на нужды населения Мангистауской области.

Вместе с тем очистка пластовой воды на нефтяном месторождении оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Поэтому эксплуатация данного проекта имеет как экономические, так и социальные выгоды.

завод Мангистау

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Сегодня стратегически важный производственный объект успешно перешел на полный рабочий день и работает по технологическим нормам. Когда установка заработает на полную мощность, будет создано более 50 постоянных рабочих мест.

Глава региона отметил значимость завода и высоко оценил производственный потенциал предприятия.

Опреснительная установка имеет большое значение не только для компании, но и для всего региона. Здесь используются передовые технологии и работают высококвалифицированные специалисты. Учитывая сложность технологии, необходимо, чтобы установка была введена в эксплуатацию в намеченные сроки.Нурлан Ногаев

Произведенная заводом вода будет использоваться на месторождении в технических целях.

Читайте также

«Размытая» дорожная разметка: столичный акимат дал комментарий

Новый пешеходный променад открыли в столице

В Нур-Султане ко Дню столицы проходят соревнования «Голос поколений»

Анастасия Московчук
Ногаев Нурлан Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
груз
Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские
прогноз
Туман, пыльная буря, шквал и град ожидаются в Казахстане
Казахстан приказ газ
В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления