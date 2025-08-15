Первый объем опресненной воды из Кендерли подан на водораспределительный узел Жанаозена

В Мангистауской области председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов, аким региона Нурдаулет Килыбай и ветераны нефтегазовой отрасли посетили опреснительный завод морской воды в Кендерли.

Социальный проект реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и имеет стратегическую значимость. Завод обеспечит питьевой водой жителей Жанаозена и прилегающих населенных пунктов. Также объект снизит нагрузку на магистральный водовод "Астрахань — Мангышлак" и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

На сегодняшний день успешно запущена первая производственная линия мощностью 12 500 кубометров в сутки. Лабораторные анализы подтверждают, что качество воды полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Вода, прошедшая многоступенчатую очистку и опреснение, подана через новый магистральный водопровод протяженностью 100,7 км на центральный узел водоснабжения города Жанаозен.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Опресненную морскую воду на новом заводе попробовали глава КМГ А.Хасенов и аким региона Н.Килыбай.

До конца октября текущего года планируется увеличение производственных мощностей завода до 50 000 кубометров в сутки.

Фото: КазМунайГаз

30 мая текущего года на предприятии завершили строительно-монтажные работы, после чего начался пуско-наладочный процесс. 9 июля запущен весь цикл технологического оборудования, в ходе которого произведена проверка и промывка производственной линии по опреснению морской воды.

Проект, реализованный КМГ, позволит создать 91 рабочее место. В период строительства здесь было задействовано до 650 человек.