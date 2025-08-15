#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Экономика и бизнес

Первый объем опресненной воды из Кендерли подан на водораспределительный узел Жанаозена

Опресненная вода из Кендерли, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 13:29 Фото: АО НК "КазМунайГаз"
В Мангистауской области председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов, аким региона Нурдаулет Килыбай и ветераны нефтегазовой отрасли посетили опреснительный завод морской воды в Кендерли.

Социальный проект реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и имеет стратегическую значимость. Завод обеспечит питьевой водой жителей Жанаозена и прилегающих населенных пунктов. Также объект снизит нагрузку на магистральный водовод "Астрахань — Мангышлак" и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

На сегодняшний день успешно запущена первая производственная линия мощностью 12 500 кубометров в сутки. Лабораторные анализы подтверждают, что качество воды полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Вода, прошедшая многоступенчатую очистку и опреснение, подана через новый магистральный водопровод протяженностью 100,7 км на центральный узел водоснабжения города Жанаозен.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Опресненную морскую воду на новом заводе попробовали глава КМГ А.Хасенов и аким региона Н.Килыбай.

До конца октября текущего года планируется увеличение производственных мощностей завода до 50 000 кубометров в сутки.

Фото: КазМунайГаз

30 мая текущего года на предприятии завершили строительно-монтажные работы, после чего начался пуско-наладочный процесс. 9 июля запущен весь цикл технологического оборудования, в ходе которого произведена проверка и промывка производственной линии по опреснению морской воды.

Проект, реализованный КМГ, позволит создать 91 рабочее место. В период строительства здесь было задействовано до 650 человек.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Костанайский тракторный завод продолжает инвестировать в кадры и локализацию
Экономика и бизнес
10:40, Сегодня
Костанайский тракторный завод продолжает инвестировать в кадры и локализацию
В каком состоянии находится экономика Казахстана
Экономика и бизнес
17:53, 13 августа 2025
В каком состоянии находится экономика Казахстана
Kaspi Магазин запустил сервис проверки регистрации смартфонов
Экономика и бизнес
10:20, 13 августа 2025
Kaspi Магазин запустил сервис проверки регистрации смартфонов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: