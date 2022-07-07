ЕНТ-2022: озвучены итоги тестирования

В Министерстве науки и высшего образования подвели итоги Единого национального тестирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Всего ЕНТ сдавали 154 тыс. абитуриентов, 276 тыс. – с учетом двух попыток.

По итогам тестирования пороговый балл, то есть утвержденные 50 баллов, набрали более 103 тыс. поступающих, что составляет 67% от общего числа участников. Данный показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели 51 тыс. тестируемых – 33% от общего числа. Директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев

Средний результат в этом году составил 66 баллов, а максимальный – 139. Свыше 120 баллов набрали 3179 тестируемых.

Результаты 15 абитуриентов были аннулированы. На сегодняшний день проверяются результаты еще более 200 тестируемых.