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ЕНТ-2022: озвучены итоги тестирования

ЕНТ в Казахстане, средний бал Фото: Национальный центр тестирования
В Министерстве науки и высшего образования подвели итоги Единого национального тестирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Всего ЕНТ сдавали 154 тыс. абитуриентов, 276 тыс. – с учетом двух попыток.

По итогам тестирования пороговый балл, то есть утвержденные 50 баллов, набрали более 103 тыс. поступающих, что составляет 67% от общего числа участников. Данный показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели 51 тыс. тестируемых – 33% от общего числа.  Директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев

Средний результат в этом году составил 66 баллов, а максимальный – 139. Свыше 120 баллов набрали 3179 тестируемых. 

Результаты 15 абитуриентов были аннулированы. На сегодняшний день проверяются результаты еще более 200 тестируемых.

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