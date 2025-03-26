Мартовское ЕНТ в Казахстане: самые популярные предметы и итоги тестирования

Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 26 марта 2025 года подвел промежуточные итоги мартовского Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 72% участников.

Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам). Максимальный – 139 баллов, его набрали два абитуриента из Алматы и Восточно-Казахстанской области.

Из общего числа тестируемых 70,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 29,2% – на русском и 100 человек – на английском.

Кроме того, наиболее популярной комбинацией предметов оказалась "Математика-Физика", которую выбрали 18,1% абитуриентов. 14,8% участников предпочли комбинацию "Биология-Химия", 12,6% – "Творческий экзамен".

Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия-Физика", которую выбрали всего 105 человек.

Стоит отметить, что абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.

"Результаты 121 человека были аннулированы. 43 абитуриента лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, 55 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, а сертификаты 23 человек были аннулированы по результатам проверки видеозаписей тестирования". Национальный центр тестирования МНВО РК

Подставных лиц выявлено не было.

Следует уточнить, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.

Мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 163 тысяч абитуриентов.

Напомним, что в этом ЕНТ участвуют:

зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,

выпускники школ прошлых лет и колледжей,

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана,

обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Примечательно, что во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.

Материал по теме Перерывы во время ЕНТ-2025: что важно знать абитуриентам

Не так давно, 10 февраля 2025 года, завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 164 тыс. человек. 76,8% абитуриентов прошли тестирование на казахском языке, 23,1% – на русском, 89 человек – на английском языке. Пороговый балл набрали около 70,4% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,8. Максимальный балл – 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.