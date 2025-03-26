Мартовское ЕНТ в Казахстане: самые популярные предметы и итоги тестирования
Так, согласно данным ведомства, за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 72% участников.
Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам). Максимальный – 139 баллов, его набрали два абитуриента из Алматы и Восточно-Казахстанской области.
Из общего числа тестируемых 70,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 29,2% – на русском и 100 человек – на английском.
Кроме того, наиболее популярной комбинацией предметов оказалась "Математика-Физика", которую выбрали 18,1% абитуриентов. 14,8% участников предпочли комбинацию "Биология-Химия", 12,6% – "Творческий экзамен".
Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия-Физика", которую выбрали всего 105 человек.
Стоит отметить, что абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.
"Результаты 121 человека были аннулированы. 43 абитуриента лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, 55 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, а сертификаты 23 человек были аннулированы по результатам проверки видеозаписей тестирования".Национальный центр тестирования МНВО РК
Подставных лиц выявлено не было.
Следует уточнить, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.
Мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 163 тысяч абитуриентов.
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Напомним, что в этом ЕНТ участвуют:
- зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно,
- выпускники школ прошлых лет и колледжей,
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана,
- обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
Примечательно, что во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей.
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Не так давно, 10 февраля 2025 года, завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 164 тыс. человек. 76,8% абитуриентов прошли тестирование на казахском языке, 23,1% – на русском, 89 человек – на английском языке. Пороговый балл набрали около 70,4% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,8. Максимальный балл – 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.