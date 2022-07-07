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Автобусы с российскими туристами смогут пройти границу Казахстана за 40 минут

Автобусы с туристами из России, Казахстан Фото: Zakon.kz
Приоритетный проезд на границе Казахстана и России организован для туристических автобусов на пункте пропуска «Жана Жол» и «Каракога», сообщает Zakon.kz.

Для быстрого пропуска через границу туроператоры должны заранее присылать пограничникам информацию об автобусах, количестве туристов и времени прибытия к границе.

Ранее, как отмечено на сайте НПП РК «Атамекен», автобусы с туристами следовали в общей очереди.

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Многие казахстанские туроператоры работают с туристами из России, а также привозят на летние каникулы детские группы.

С 5 июля при поддержке пограничной службы организованные группы туристов на автобусе смогут проходить контроль всего за 40 минут. Это сделает отдых в Казахстане более комфортным. Эксперт Департамента туризма НПП РК «Атамекен» Серик Касенов

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