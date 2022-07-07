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Новый сезон НХЛ откроют «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» в Чехии

Хоккей Открытие сезона Фото: Instagram/nhl
Национальная хоккейная лига выставила на своем сайте расписание регулярного чемпионата сезона-2022/23. Cезон начнется 7 октября встречей «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии, сообщает Zakon.kz.

День спустя оба коллектива проведут еще один матч в Праге. А в самой Северной Америке первые игры пройдут 11 октября, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Тампу», а «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Вегасом».

3-4 февраля «Флорида Пантерз» cобирает уик-энд всех звезд NHL 2023 года.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоятся в общей сложности 1312 матчей, и завершится он 13 апреля 2023 года.

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