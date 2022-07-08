ВОЗ: Число заражений COVID-19 в мире выросло на 30% за две недели

Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Zakon.kz.

Трансляция брифинга велась на YouTube.

Гебрейесус сообщил, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом увеличилась примерно на 30%.

В Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5. Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Гебрейесус также призвал страны не останавливать компании по вакцинации, в том числе бустерной дозой, и в особенности тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.

В начале лета ВОЗ в Европе регистрировала около 100 тысяч случаев ковида в сутки, сегодня — более 500 тысяч, это многократный рост за несколько недель. В отдельных странах рост еще более существенный. Например, во Франции 6 июня было 20 тысяч новых заболевших, а 6 июля — уже 200 тысяч. Или в Италии — 15 тысяч тогда и 130 теперь. На глобальном уровне также заметен всплеск заболеваемости — плюс 30% за последние две недели. Как отметил глава ВОЗ, реальные масштабы могут быть куда шире — с учетом сворачивания программ тестирования гораздо больше случаев не попадает в статистику.