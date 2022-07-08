ВОЗ: Число заражений COVID-19 в мире выросло на 30% за две недели
Трансляция брифинга велась на YouTube.
Гебрейесус сообщил, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом увеличилась примерно на 30%.
В Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5. Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
Гебрейесус также призвал страны не останавливать компании по вакцинации, в том числе бустерной дозой, и в особенности тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.
В начале лета ВОЗ в Европе регистрировала около 100 тысяч случаев ковида в сутки, сегодня — более 500 тысяч, это многократный рост за несколько недель. В отдельных странах рост еще более существенный. Например, во Франции 6 июня было 20 тысяч новых заболевших, а 6 июля — уже 200 тысяч. Или в Италии — 15 тысяч тогда и 130 теперь. На глобальном уровне также заметен всплеск заболеваемости — плюс 30% за последние две недели. Как отметил глава ВОЗ, реальные масштабы могут быть куда шире — с учетом сворачивания программ тестирования гораздо больше случаев не попадает в статистику.